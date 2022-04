Tiroler Stimmen sind „on air“

Podcast der RegionalMedien Tirol seit Februar auf Sendung

Dabei wollen wir alle Zielgruppen erreichen, egal ob alt oder jung, der Podcast bietet Einblicke hinter die Kulissen interessanter Menschen aus Tirol Sieghard Krabichler, Chefredakteur RegionalMedien Tirol

Wien/Innsbruck (OTS) - Was haben Bischof Hermann Glettler und Tiroler Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier gemeinsam? Beide waren bereits prominente Gäste beim neuen Podcast der RegionalMedien Tirol. Der Podcast „Tiroler Stimmen“ will mit tollen Gästen und interessanten Themen punkten. Jede Woche wird im neuen Studio der RegionalMedien Tirol in Innsbruck eine Folge produziert und auf meinbezirk.at/tirolerstimmen und überall, wo es Podcasts gibt, ausgestrahlt. Mit diesem Medium soll ein bunter Mix aus kulturellen, menschlichen, sportlichen, wirtschaftlichen, jungen und musikalischen Gesprächen erzeugt werden. „ Dabei wollen wir alle Zielgruppen erreichen, egal ob alt oder jung, der Podcast bietet Einblicke hinter die Kulissen interessanter Menschen aus Tirol “, sagt Chefredakteur Sieghard Krabichler.

Bewerbung online und Print

Der Podcast ist in den ersten Wochen bereits sehr erfolgreich und wird regelmäßig auf meinbezirk.at/tirol und in den zwölf BezirksBlätter-Lokalausgaben beworben. Veranwortlich für die Produktion ist Video- und Podcastredakteur Yannik Lintner mit seinem Team. „Die Fülle an Podcasts in der Online-Welt hat auch uns auf diesen Zug aufspringen lassen. Unser Ziel ist es, die Hörer:innen mit Alltagsgeschichten aus den verschiedensten Bereichen zu informieren und zu unterhalten. Bei der Auswahl unserer Gäste kommt es auf die Mischung an: Von aufstrebenden Künstlern über Promis bis hin zu Sportlern, die vielleicht nicht so sehr im Rampenlicht stehen, ist alles dabei“, so Yannik Lintner.

Im nächsten Schritt wollen die RegionalMedien Tirol den Kund:innen die maßgeschneiderte Vermarktung des Podcasts zusätzlich zu den bekannten Werbeformen anbieten.

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



RegionalMedien Austria: Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem breiten Portfolio an digitalen und gedruckten Produkten sowie umfassenden Serviceleistungen ein erfolgreiches österreichweites Medienunternehmen und durch den Fokus auf lokale und regionale Nachrichten einzigartig am heimischen Markt. Mit ihren Marken MeinBezirk.at, BezirksBlätter, Woche, BezirksZeitung sowie BezirksRundSchau und RegionalZeitungen als Kooperationspartner sind die RegionalMedien Austria in jedem Bundesland im Digital- und Printbereich stark verankert. Die Medien der RegionalMedien Gesundheit und der Grazer runden das multimediale Angebot perfekt ab.

Rückfragen & Kontakt:

Sieghard Krabichler

Chefredakteur

RegionalMedien Tirol GmbH

Eduard-Bodem-Gasse 6, 6020 Innsbruck

M +43/664/80 666 4600

sieghard.krabichler @ regionalmedien.at