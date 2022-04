FiberEnquete 2022: "Synergien durch Kooperationen - wir schaffen gemeinsam mehr!" am 5.5.2022 in der WKO in Wien

5. Mai 2022, WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Synergien durch Kooperationen – wir schaffen gemeinsam mehr!“ wird die diesjährige FiberEnquete 2022 am 5.5. in der WKO in Wien mit hochkarätigen Business Talks und einer Reihe spannender Vorträge durchgeführt. Das Who´s who der gesamten Telekombranche ist vertreten – mit über 200 Teilnehmern.

Folgende u.a. Themenschwerpunkte werden diskutiert:

Businesstalks mit den „Big 3“-Geschäftsführern von A1, Magenta und DREI – es besteht die Möglichkeit von exklusiven Interviews vor Ort!

Breitbandziele der Österreichischen Bundesregierung und Förderungen

Fazit von 5 Jahren offenen Netze in Österreich

Neues aus den Bundesländern

FTTH-Standardisierung in Österreich

Kostenfreie Anmeldung für Journalistinnen und Journalisten für die FiberEnquete 2022: https://www.fiberevents.at/fiberenquete/anmelden/ - im Feld „Sonstige Anmerkungen" (Codes) „PRESSE“ einfügen.

Datum: 05.05.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: WKO Wien

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich

Url: http://www.fiberevents.at

