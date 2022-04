Seeluft schnuppern am Wiener Töchtertag

DDSG Blue Danube präsentierte sich als Ausbildungsbetrieb

Wien (OTS) - Großes Interesse an zukünftigen Ausbildungsplätzen herrschte gestern im Rahmen des Wiener Töchtertags auf der MS Admiral Tegetthoff im Schifffahrtszentrum am Wiener Handelskai. Neben den 36 interessierten und engagierten Mädchen an Bord, konnte sich auch die Initiatorin des Töchtertags Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál ein Bild über den Lehrberuf Matrosin für Binnenschifffahrt machen.

„Mädchen haben in Wien viele Karrieremöglichkeiten – etwa in den Bereichen Technik, Handwerk und Naturwissenschaften. Bei der DDSG Blue Danube konnten Mädchen am Töchtertag in den spannenden Beruf der Kapitänin hineinschnuppern“, hält Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál fest.

An Bord der MS Admiral Tegetthoff wurde nicht nur den Vorträgen des Ausbildungsleiters und Flottenkapitäns konzentriert zugehört, sondern auch fleißig Knoten geknüpft und andere hands-on Übungen aus der Nautik demonstriert. Abgerundet wurde der Vormittag mit einer Schifffahrt auf der Donau, auch um die Anwesenden gleich auf ihre Seetauglichkeit zu prüfen.

„Jedes Jahr erfüllen sich junge Menschen den Traum vom Lehrberuf Matrose:in für Binnenschifffahrt, in Österreich leider ein Mangelberuf. Ein erster Schritt an das Steuerrad eines unserer Ausflugsschiffe, der natürlich auch für Mädchen von Interesse ist“, begründet DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer die Teilnahme am Wiener Töchtertag.

Technisches Grundverständnis, Witterungsunempfindlichkeit und natürlich die Bereitschaft zu Reisetätigkeit sind wichtige Grundvoraussetzungen für die 3-jährige Lehre. Unsere selbst ausgebildeten Mitarbeiter:innen tragen Verantwortung für eine halbe Million Passagiere pro Jahr“, ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Im Moment sind insgesamt 4 Damen im nautischen Bereich tätig, darunter die seinerzeit mit 21 Jahren jüngste Kapitänin Österreichs sowie ein Lehrling. Ein Viertel der in Österreich vorhandenen Ausbildungsplätze wird von DDSG Blue Danube gestellt. Die Anmeldung für die 5 begehrten Lehrstellen ist ab sofort möglich.

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. bietet seit 2001 wieder Lehrstellen an und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb sowie ein Wiener Top-Lehrbetrieb. DDSG Blue Danube ist ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

