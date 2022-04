Österreichische Gesundheitskasse startet Initiative gegen Zigarettenabfälle

#SchickOhneTschick

Wien (OTS) - Jährlich werden weltweit rund 5,6 Billionen Zigaretten geraucht. Bis zu zwei Drittel davon landen auf dem Boden. In Österreich ergibt das eine Menge von rund 5.000 Tonnen Zigarettenstummeln. Das schadet der Umwelt. Deswegen startet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im Mai die Initiative #SchickOhneTschick und ruft Menschen in ganz Österreich dazu auf, unsere Umwelt von Zigarettenabfällen zu befreien. Doch die beste Lösung für Mensch und Umwelt ist und bleibt die Rauchfreiheit. Dazu bietet die ÖGK ein umfassendes Unterstützungsangebot.

Auf die „Tschickstummel“, fertig, los!

Zigaretten sind weltweit die am häufigsten weggeworfenen Abfallprodukte. Ob auf dem Schulweg, beim Spazieren in der Natur oder in Parks – Zigarettenabfälle finden sich fast überall. Mit einem leeren Gefäß im Gepäck lassen sie sich unkompliziert einsammeln. Wichtig: Dabei immer Handschuhe tragen oder ein beliebiges Greifwerkzeug verwenden.

Fotos der eingesammelten Tschickstummel sollen mit dem Hashtag #SchickOhneTschick auf Social Media gepostet werden. Die Aktion wird über den Instagram-Account der ÖGK (@gesundheitskasse_at) und von heimischen Influencern begleitet. Am 31. Mai 2022, dem Weltnichtrauchertag, wird dann abgerechnet und gezeigt, wie viele Tschickstummel österreichweit gesammelt werden konnten.

Webinare zum Rauchstopp: Weil es um Ihre Gesundheit geht

Die Österreichische Gesundheitskasse veranstaltet zudem in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, der BVAEB und der SVS eine Reihe von kostenfreien Online-Vorträgen für Versicherte. Die einstündigen Vorträge behandeln unterschiedliche Aspekte des Themas Tabak, Nikotin und Rauchen und sind für alle Versicherten zugänglich. Die Anmeldung ist bis zu einem Tag vor dem jeweiligen Vortrag möglich. Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.gesundheitskasse.at/rauchfrei.

Neben der bewährten Rauchfrei-Beratung am Rauchfrei Telefon und in den Kursangeboten steht auch die kostenlose Rauchfrei App – www.rauchfreiapp.at – 24 Stunden am Tag als kleiner Helfer auf dem Handy zur Verfügung. Umfangreiche Informationen rund um das Thema Tabak- und Nikotinentwöhnung, Effekte auf die eigene Gesundheit und Tipps zur Motivation präsentiert auch die Website des Rauchfrei Telefons unter www.rauchfrei.at . Regelmäßig finden regional und online Kurse zur Tabak- und Nikotinentwöhnung statt.

Aktuelle Informationen bietet die Website der Österreichischen Gesundheitskasse unter www.gesundheitskasse.at/rauchfrei .



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

Mag.a Marie-Theres Egyed

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at