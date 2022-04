„Ich habe meine Bank immer dabei!“

Wien ist im internationalen Wettbewerb ganz vorn dabei, wenn es um Digitalisierung geht.

Wien (OTS) - R9 und W24 luden am Montagabend zum „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ ins K47. Der Abend stand unter dem Motto „Wirtschaftsstandort Wien“. W24-Moderator Gerhard Koller diskutierte mit Gastgeber Wirtschafts-und Finanzstadtrat Peter Hanke, Erste Bank Österreich Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller und Wirtschaftsagentur Wien Geschäftsführer Gerhard Hirczi über den Wirtschaftsstandort Wien im internationalen Vergleich.



In der 50-minütigen Diskussion wurden die Chancen, Stärken & Risiken im internationalen Wettbewerb sowohl aus Sicht der Stadt als auch der Wirtschaft beleuchtet. Das Thema Nachhaltigkeit als Einzigartigkeit der Stadt, die Industrie 4.0 mit dem Hintergrund von Green Jobs, Health- & Life-Science waren Thema des Abends.



„Ich habe meine Bank immer mit dabei“, sagt Erste Bank Österreich Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller und verweist auf ihr Ipad, während sie über die Transformation des Bankwesens von analog zu digital spricht. Des Weiteren erzählt sie über Visionen im Bankgeschäft, moderne Großraumbüros und wie sich die Erste Bank in Zukunft positionieren will. Wirtschaftsagentur Wien Geschäftsführer Gerhard Hirczi berichtet u.a. von international erfolgreichen Wiener Startups wie Bitpanda, GoStudent und der TTTech Auto AG.



„Wien hat sich in den vergangenen Jahren trotz Corona-Pandemie als nachhaltiger, starker Wirtschaftsstandort bewiesen. Unsere Stadt gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt und ist auch beliebter Headquarter-Standort für rund 200 internationale Unternehmen. Mit weiteren wichtigen Maßnahmen etwa im Bereich unserer bereits hervorragenden Infrastruktur sowie unserem Standortmarketing arbeiten wir auch künftig intensiv daran, den Ruf als führenden Wirtschaftsstandort international weiter zu festigen,“ erläutert Wirtschafts-und Finanzstadtrat Peter Hanke.



Unter den Gästen waren u.a.: Peter Aigner (Aigner PR Communications), Claudia Mohr-Stradner (EPAMEDIA), Ernst Minar (John Harris), Robin Lumsden (Lumsden & Partners), Rudi Klausnitzer (dmcroup), Julian Jäger (Flughafen Wien), Andreas Heindl (Confiserie Heindl), Laurenz Edtmayer (Diamir Holding), Christine Dornaus (Wiener Städtische Versicherung) und Stephan Klasmann (Flughafen Wien).



Erstausstrahlung „Wirtschaftsreport Wien Spezial“:

Samstag 30. April um 16:00 Uhr auf W24 sowie am 3. Mai um 9:00 Uhr auf R9. Online auf www.w24.at

Wirtschaftsreport Wien Spezial

In der Sendung „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ werden Podiumsdiskussionen zu Wien- und wirtschaftsrelevanten Themen ausgestrahlt. Gerhard Koller moderiert die Diskussionen, bei denen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke mit zwei bis drei Expertinnen oder Experten jeweils über ein Thema spricht. „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ wird seit Herbst 2019 einmal im Quartal zu jeweils einem anderen Thema ausgestrahlt.



Über R9 – Regionales Fernsehen Österreich

Der überregionale Fernseh- und Contentvermarkter R9 fasst die wichtigsten Regionalfernsehsender aus allen neun österreichischen Bundesländern unter einem Dach zusammen. Empfangsdaten: Satellit (ASTRA) 19,2° Ost Transponder 1.005 Frequenz 11273 MHz. Die Regionalsender Österreichs W24, Schau TV, LT1, Kanal3, KT1, Tirol TV, Ländle TV, N1 TV und RTS Regionalfernsehen Salzburg erreichen im R9-Verbund über 2,96 Millionen ÖsterreicherInnen im Monat!



Über W24 – Ich bin dabei

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at



Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 676 42 41 422

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at