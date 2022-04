Hochsicheres Bitcoin Wallet der Staatsdruckerei startet im Portfolio der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte

Wien (OTS) - Dem anhaltenden Interesse am Bitcoin konnte selbst die globale COVID-19 Pandemie in den vergangenen zwei Jahren keinen Abbruch tun. Für viele Kleinanleger wird der Bitcoin mehr und mehr zu einem interessanten Investitionsobjekt. Für diese Anleger war der Schritt in die Kryptowelt bisher nicht einfach, vor allem weil neben den hohen technischen Anforderungen auch der Schutz des eigenen Krypto-Vermögens viel fachliches Verständnis erforderte.

Bitcoin & hochsichere Aufbewahrung bequem per Online-Banking ordern

Dieser Umstand ändert sich ab sofort für alle Kundinnen und Kunden der Raiffeisen Volksbank Bayern Mitte. Nach einer ausführlichen Pilot- und Testphase geht die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte nun mit einem innovativen Dienstleistungsangebot an den Start. Neben umfangreicher Beratung rund um Bitcoin bietet die Bank mit „VR-BitcoinGoCard“ ab sofort das bewährte und bekannte Cold Wallet der Österreichischen Staatsdruckerei (OeSD) an. Alle Kundinnen und Kunden der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte können damit direkt per Online-Banking Bitcoin traden und darüber hinaus ihre Kryptowährung mit der „VR-BitcoinGoCard“ hochsicher, unhackbar und komplett offline verwahren.

Cold Wallets als sicherer Hafen für Bitcoin-BesitzerInnen

Die hochsichere „VR-BitcoinGoCard“ basiert auf dem innovativen Cold Wallet „chainlock“, das von der OeSD und ihrer Digital-Tochter youniqx Identity AG 2018 entwickelt wurde. Bei einem „Wallet“ handelt es sich um eine Aufbewahrungslösung für Kryptowährungen und digitale Werte. Sogenannte „Hot Wallets“ (d.h. Online-Speicherung von Kryptowährungen auf Online-Diensten) sind durch viele Sicherheitsmängel und großangelegte Hacks regelmäßig in den Negativ-Schlagzeilen vertreten. Sogenannte „Cold Wallets“ setzen dagegen auf eine sichere Offline-Aufbewahrung und schützen digitale Werte und Kryptowährungen effektiv.

Innovatives Cold Wallet aus dem Hochsicherheitsbereich

Die neue „VR-BitcoinGoCard“ setzt dabei auf maximale Sicherheit und auf mehr als 200 Jahre an Staatsdruckerei-Know-How. „Das von uns entwickelte Cold Wallet wird im speziell geschützten Produktionsbereich der OeSD hergestellt – derselben Hochsicherheitsumgebung, in der unter anderem die österreichischen Reisepässe, Führerscheine und weitere Hochsicherheitsdokumente produziert werden“, führt OeSD Geschäftsführer Lukas Praml aus. Zusätzlich dazu setzt die Karte auf viele Sicherheitsmerkmale, die auch bei offiziellen Ausweisdokumenten, wie dem Reisepass oder Führerschein, zum Einsatz kommen: Neben Hologrammen, optisch variable Bildelemente (ein s.g. „DOVID“) und Mikroschrift ist jedes Cold Wallet auch durch UV-Druck und einer speziellen Schutzfolie vor Manipulation geschützt. So werden alle darauf gespeicherten digitalen Werte rundum gesichert.

Maximaler Schutz im Scheckkartenformat

Die Herstellung im Hochsicherheitsbereich erfolgt dabei komplett offline. „Unser gesamtes Personal der Staatsdruckerei wird laufend einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen und hat selbst während des Produktionsprozesses keinen Einblick auf den zentralen Teil des Cold Wallets, den sogenannten „Private Key“, erklärt Praml die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen. Damit steht mit der „VR-BitcoinGoCard“ allen Kundinnen und Kunden der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte maximale Sicherheit im Scheckkartenformat zur Verfügung. Die eigenen Bitcoin können sicher per Cold Wallet in einem Tresor oder Schließfach verwahrt werden. Per praktischer Smartphone-App kann dabei der Bitcoin-Wert in FIAT Währungen wie Euro oder Dollar jederzeit eingesehen werden. Erst wenn die Besitzer die eigenen Bitcoins verkaufen oder auf ein anderes Wallet transferieren wollen, legen sie ihren sogenannten „Private Key“ auf der „VR-BitcoinGoCard“ frei. Nur mit diesem speziell geschützten „Private Key“ kann über die eigenen Bitcoins verfügt werden. Durch die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen der OeSD und der „VR-BitcoinGoCard“ wird sichergestellt, dass erst dann der geschützt „Private Key“ zum ersten Mal wirklich sichtbar wird.

Weitere Informationen zu „chainlock“, dem hochsicheren Cold Wallet der Österreichischen Staatsdruckerei und youniqx Identity AG für Kryptowährungen und digitale Werte unter https://youniqx.com/chainlock/

