Mobileum gibt die Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern bekannt

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Mitglieder werden Mobileum in die nächste Wachstumsphase führen

Mobileum Inc., ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Service Assurance sowie Subscriber Intelligence, freut sich, die Ernennung von vier neuen Mitgliedern in seinen Verwaltungsrat bekannt zu geben. Zu den Neuzugängen gehören Gavin Patterson, President und Chief Revenue Officer bei Salesforce, sowie Timur Akazhanov, Nishant Nayyar und Alexander Thorn, Managing Directors bzw. Principal bei H.I.G. Capital.

Die neuen Mitglieder ergänzen Arun Sarin, ehemaliger CEO von Vodafone, Ori Sasson, Mitgründer von Mobileum und geschäftsführender Partner von Primera Capital, Bobby Srinivasan, Mitgründer und CEO von Mobileum, sowie Iveshu Bhatia und Timothy Mack, Geschäftsführer von Audax Private Equity, die jeweils erneut in den Verwaltungsrat berufen wurden.

Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum, kommentierte:

„Wir freuen uns, Gavin, Timur, Nishant und Alex in dieser aufregenden Zeit des Wachstums von Mobileum begrüßen zu dürfen. Sie bringen eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit und sind einflussreiche Führungskräfte in den Bereichen Telekommunikation und Software. Ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten werden unsere Fähigkeit weiter stärken, unsere langfristige Wachstumsstrategie zu verwirklichen und zusätzlichen Wert für die Stakeholder von Mobileum zu schaffen."

Gavin Patterson bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Telekommunikation, Technologie und Software mit. Herr Patterson ist derzeit President und Chief Revenue Officer bei Salesforce. Zuvor war er CEO bei BT, spielte eine Schlüsselrolle bei Virgin Media und war europäischer Marketingchef bei Procter & Gamble. Als Experte für den weltweiten Vertrieb, moderne Vertriebswege und SaaS wird er dazu beitragen, die Go-to-Market- und Geschäftsentwicklungspläne von Mobileum zu lenken, während das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut und gleichzeitig neue Möglichkeiten für 5G und private drahtlose Netzwerke ergreift. Herr Patterson ist Vorsitzender der am AIM gelisteten Elixirr Consulting, Vorsitzender der Wohltätigkeitsorganisation des Prinzen von Wales, Business in the Community, und Mitglied des Governing Council der London School of Economics and Political Science (LSE). Im Laufe der Jahre war er in den Verwaltungsräten zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen tätig, darunter Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, The British Museum und mehrere Tech-Start-ups.

Arun Sarin ist der frühere CEO des Telekommunikationsriesen Vodafone Group plc, dem er von 2003 bis 2008 angehörte. Er war die treibende Kraft hinter Vodafones strategischem Schritt in die Schwellenländer und Datendienste, die 300 Millionen Kunden erreichen. Er ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von Ola Cabs, Cerence, Charles Schwab und Accenture. Zuvor war er Mitglied in zahlreichen Verwaltungsräten, darunter Cisco Systems, The Gap Inc. und Safeway Inc. Darüber hinaus war Sarin nicht-geschäftsführender Direktor des Court of the Bank of England und wurde für seine Verdienste um die Kommunikationsbranche zum Honorary Knight of the British Empire ernannt.

Ori Sasson ist Gründungspartner von Primera Capital. Er hat in viele Segmente des High-Tech-Sektors investiert und war Vorsitzender und Gründer von Pionierunternehmen in den Bereichen Customer Relationship Management, Mobilfunkdienste, globale Transportlogistik und Managed Services. Herr Sasson verfügt über umfangreiche unternehmerische und praktische Erfahrung. Vor der Gründung von Primera war er Partner bei Apax Partners. Davor war er Präsident und CEO von Genesys Telecommunications Laboratories, wo er die globale Marktpräsenz des Unternehmens ausbaute, ein hochkarätiges internationales Managementteam rekrutierte und die Akquisition des Unternehmens durch die in Paris ansässige Alcatel im Jahr 2000 leitete. Herr Sasson hat seinen unternehmerischen Scharfsinn genutzt, um viele junge Unternehmen zu beraten und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Bay Area Entrepreneur of the Year, 1997.

Timur Akazhanov, Nishant Nayyar und Alexander Thorn, Managing Director bzw. Principal, treten im Namen von H.I.G. Capital, einer führenden globalen alternativen Investmentgesellschaft mit 48 Milliarden Dollar verwaltetem Beteiligungskapital, in den Verwaltungsrat ein. Diese Ernennungen folgen auf die im März 2022 getätigte strategische Investition einer Konzerngesellschaft von H.I.G. Technology Partners („HTP") in Mobileum, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, Technologieinvestitionen und Wachstum zu beschleunigen, die durch die Einführung von 5G-Technologien und privaten Netzwerken in der ganzen Welt ermöglicht werden. Die drei neuen Mitglieder des Verwaltungsrates bringen jeweils mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Private-Equity-Investitionen mit, wobei der Schwerpunkt auf technologiegestützten Dienstleistungen und Software liegt.

Weitere Informationen zu Mobileum und seinen Lösungen finden Sie unter www.mobileum.com.

