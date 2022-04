Grüne Wien/Stark, Tinhof: Neugestaltung der Argentinierstraße längst überfällig

Wien (OTS) - „Die Neugestaltung der Argentinierstraße ist längst überfällig. Die Anrainer:innen warten seit über 20 Jahren darauf. Das Interesse an einer Neugestaltung der Argentinierstraße samt einer Lösung für den Fahrradverkehr ist sehr hoch. Das hat auch die Befragung der Grünen Wieden letztes Jahr gezeigt“, so der Mobilitätssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark und die Bezirksvorsteherin-Stv der Wieden, Julia Tinhof.

„Jetzt kommt die Bezirksvorsteherin endlich in die Gänge. Wir helfen gerne mit und stellen unsere Befragung und Ergebnisse daraus anonymisiert zur Verfügung, damit das Ergebnis nicht so wie die Betonwüste am Ende der Favoritenstraße aussieht“, so Tinhof. „Wir kämpfen seit Jahren für eine klimafreundliche Argentinierstraße. Nach der Befragung der Anrainer:innen muss die Stadt Wien schnell zur Umsetzung kommen, um nicht weitere Zeit zu verlieren“, so Stark abschließend.

