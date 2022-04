China Matters dokumentiert die Begegnung zwischen einer amerikanischen Familie und dem Grand Song der ethnischen Gruppe der Dong in Guizhou

Beijing, China (ots) - Unter Dutzenden von Minderheiten in der südwestchinesischen Provinz Guizhou ist die ethnische Gruppe der Dong weithin bekannt für ihre Tradition, Kultur und Wissen in der Musik weiterzugeben, insbesondere in "Dage" oder Großer Gesang auf Chinesisch. Als Gruppenkunstform werden Große Gegänge im Trommelturm aufgeführt, einem Wahrzeichen für Rituale, Unterhaltung und Treffen in einem Dong-Dorf. Der größte Teil des Chores sind Frauen im Alter von Teenagern bis zu Ältesten.

Großer-Gesang-Aufführungen, die Geschichte, das tägliche Leben und romantische Geschichten der Dong-Volksgruppe erzählen, sind Attraktion für Touristen geworden, die Dong-Dörfer besuchen. Die Kunstform bleibt ein entscheidendes Symbol der ethnischen Identität und des kulturellen Erbes der Dong.

Die ethnische Gruppe der Dong hat in China rund 3 Millionen Einwohner, von denen die meisten traditionellere Dong im Osten von Guizhou leben. Die Dong legen großen Wert darauf, ihre Traditionen zu bewahren und sich an ihre Ursprünge zu erinnern. Gesänge werden von ihnen als eine gute Möglichkeit angesehen, ihre Herkunft zu erfassen.

Um diese Tradition persönlich zu beobachten und zu erleben, besuchten die amerikanische Vloggerin Brenna und ihre Familie ein Dong-Dorf im Südosten von Guizhou. Die Familie lernte, die Große Gesänge mit einem lokalen Chor zu singen und nahm an ihrem Auftritt teil. Sie erlebten auch andere lokale Volkskünste wie Drucken und Färben.

Rückfragen & Kontakt:

Kontaktperson: Zhong Lei

Telefonnummer: 008610-68996566

E-Mail-Adresse: ervinz @ cnmatters.com

YouTube-Link: youtu.be/097ltk0NfKU