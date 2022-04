Volkspartei Wien trauert um Gemeinderat a.D. Georg Fuchs

Wien (OTS) - Tief betroffen über das Ableben des langjährigen Wiener VP-Landtagsabgeordneten Georg Fuchs zeigten sich der Landesparteiobmann der ÖVP Wien Stadtrat Karl Mahrer und der Favoritner Bezirksparteiobmann Abg.z.NR Nico Marchetti.

Georg Fuchs verstarb bereits am 22. April kurz vor seinem 74. Geburtstag. Der Kommunalpolitiker war 18 Jahre – von 1987 bis 2005 – Mitglied des Wiener Landtages, davor auch Mitglied der Favoritner Bezirksvertretung. Von 1995 bis 2006 fungiert er als Obmann der ÖVP Favoriten, bis zuletzt war er Ehrenparteiobmann im 10. Bezirk. Georg Fuchs wurde für sein politisches Wirken u.a. mit dem Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

Karl Mahrer: „Mit Georg Fuchs verlieren wir einen engagierten und profilierten Vertreter unserer Gesinnungsgemeinschaft, er hat sich sowohl in seiner Funktion als Wohnbausprecher bzw. Mitglied des Wohnbauausschusses als auch als Kommunalpolitiker einen Namen gemacht.“ „Georg Fuchs war mit Leib und Seele Favoritner und hat sich auch im Wiener Rathaus für seinen Bezirk stark gemacht. Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern war ihm Zeit seines politischen Lebens ein großes Anliegen“, ergänzt Nico Marchetti. „Unsere Anteilnahme in dieser schweren Stunde gilt seiner Familie und seinen Freunden, wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Mahrer und Marchetti abschließend.

