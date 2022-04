Hofinger: Unsere Feuerwehren brauchen modernste Ausrüstung

ÖVP-Gemeindesprecher begrüßt zusätzliche Unterstützung durch den Bund

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Etwa 345.000 Menschen sind rund um die Uhr freiwillig in den Feuerwehren aktiv, um Menschenleben zu retten, wertvolles Gut vor Feuer zu schützen oder in Krisensituationen wie etwa bei Waldbränden, Sturmschäden oder Überschwemmungen rasch und professionell zu helfen. „Dafür brauchen sie modernste Ausrüstung, die technisch auf dem neuesten Stand ist“, begrüßt ÖVP-Gemeindesprecher Abg. Bgm. Manfred Hofinger das heute präsentierte Unterstützungspaket für die Feuerwehren. Mit dem zusätzlichen Geld soll bei Anschaffungen und Ausrüstung von Fahrzeugen die 20-prozentige Mehrwertsteuer finanziell ausgeglichen werden. „Das ist eine wichtige Unterstützung für Feuerwehren und Gemeinden“, so Hofinger.

Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehrleute mit geeigneten Fahrzeugen und Löschtechnik sicherzustellen, ist ein Hauptanliegen für jede Gemeinde. „Denn hier geht es um den Schutz der Bevölkerung“, weist Hofinger aber auf enorme Kosten bei der Instandhaltung einer modernen Flotte hin. Ein Löschfahrzeug kostet zwischen 350.000 und 500.000 Euro. Mit der zusätzlichen Unterstützung durch das 15-Millionen-Euro-Paket werden zumindest die Kosten für die Mehrwertsteuer abgegolten.

Neben der finanziellen Unterstützung der meist freiwilligen Feuerwehr in Österreich ist dieses Paket für den ÖVP-Gemeindesprecher aber auch ein wertvolles Zeichen der Anerkennung der Freiwilligenarbeit in Österreich.

