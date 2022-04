Köstinger: Unterstützung für Freiwillige Feuerwehren stärkt das Ehrenamt

Bundesregierung stellt 15 Mio. Euro für Ausgleich der 20-Prozent-Mehrwertsteuer bei Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung zur Verfügung

Wien (OTS) - „Jede Investition in unsere Freiwillige Feuerwehr ist auch eine Investition in das Ehrenamt. Indem wir zusätzlich 15 Mio. Euro für den Ausgleich der 20-Prozent-Mehrwertsteuer bei der Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung zur Verfügung stellen, unterstützen wir nicht nur unsere Freiwilligen Feuerwehren, sondern auch das ehrenamtliche Engagement in unserem Land“, betont Ehrenamtsministerin Elisabeth Köstinger anlässlich der Unterstützungs-Ankündigung durch Bundeskanzler Karl Nehammer.

„Das Ehrenamt ist die Seele unseres Landes. Die rund 4.500 Freiwilligen Feuerwehren mit ihren mehr als 300.000 Mitgliedern sorgen bei jedem einzelnen Einsatz nicht nur für unsere Sicherheit, sondern sind auch ein großer Gemeinschafts-Faktor in unseren Regionen. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Florianis mit der Mehrwertsteuer-Rückvergütung einen spürbaren Beitrag zurückgeben können“, so Köstinger. Geplant ist, dass das entsprechende Gesetz in der nächsten Nationalratssitzung eingebracht wird und bereits für das heurige Jahr gelten soll.

