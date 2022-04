Wöginger: Setzen Zeichen der Wertschätzung für die 345.000 Mitglieder des Feuerwehrwesens

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher: Bundesregierung unterstützt Feuerwehren mit zusätzlich 15 Millionen Euro

Wien (OTS) - "Es ist ein Zeichen der Wertschätzung für die rund 345.000 Mitglieder des Feuerwehrwesens im Land, dass die Bundesregierung nun zusätzliche 15 Millionen Euro an Zuwendungen für die Feuerwehren gewährt. Diese Mittel sollen Anschaffungen von Fahrzeugen erleichtern, da sie quasi als Abgeltung für die Mehrwertsteuer verwendet werden können", zeigte sich heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger in einem gemeinsamen Medientermin mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Sozialminister Johannes Rauch erfreut. Als vormals langjähriger Freiwilligensprecher sei es ihm ein besonderes Anliegen, so Wöginger, "dass wir den Feuerwehren unterstützend unter die Arme greifen können. Damit zollen wir unseren Respekt und Dank." Er selbst sei seit seinem 16. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert – leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr in dem großen Ausmaß, wie er es sich wünsche.

Wöginger dankte zudem dem Bundeskanzler, der Bundesregierung und dem Finanzminister für diese Initiative. Diese Unterstützung stelle einen Ausgleich für die 20 Prozent Mehrwertsteuer dar, die bei der Investition in Fahrzeuge und Ausrüstung anfällt. Ein Löschfahrzeug kostet in der Anschaffung etwa zwischen 350.000 und 500.000 Euro.

Wöginger weiter: "Die Feuerwehren leisten eine unschätzbare Arbeit für Österreich. Sie stehen rund um die Uhr verlässlich für die verschiedensten Einsätze zur Seite und tragen maßgeblich zur Sicherheit bei." Im Jahr 2021 leisteten die Feuerwehren rund 264.000 Einsätze.

Das Feuerwehrwesen liegt in der Kompetenz der Länder. Von Seiten des Bundes werden bereits 8,89 Prozent des Katastrophenfonds für die Anschaffung von Einsatzgeräten im Katastrophenfall zur Verfügung gestellt. Das sind im Jahr 2022 rund 46,7 Millionen Euro. Zudem erhalten die Länder die Erträge aus der Feuerschutzsteuer – das sind im Jahr 2022 rund 71 Millionen Euro. Zusammen stellt der Bund heuer also bereits rund 117,7 Millionen Euro bereit. Mit der heute in Begutachtung geschickten Gesetzesnovelle werden die Feuerwehren nun zusätzlich mit 15 Millionen Euro bei der Investition in Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung unterstützt. (Schluss)

