Götze/Grüne: Start-ups und KMUs profitieren von Rot-Weiß-Rot Karte

Schnellere Verfahren und Gleichstellung von Englisch mit Deutsch führen zu Vorteilen, auch für kleinere Betriebe

Wien (OTS) - „Die Reform der Rot-Weiß-Rot Karte bedeutet für Betriebe weniger Bürokratie und mehr Flexibilität, wenn es um den Zuzug von Fachkräften geht. Das ist besonders für Start-ups sehr wichtig“, freut sich Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen im Parlament. „Neben schnelleren Verfahren und mehr Rechtssicherheit freue ich mich besonders über drei Punkte: Erstens, ein umfassendes Verfahren ist überhaupt nicht mehr notwendig, wenn Spezialistinnen und Spezialisten für bis zu einem halben Jahr im Rahmen eines Projekts angestellt werden. Zweitens, das Gleichsetzen von Englisch und Deutsch im Verfahren ist ebenso zu begrüßen. Drittens, die Herabsetzung der Gehaltsgrenze wird auch zu einer Erleichterung im Verfahren führen.“

Der Fachkräftemangel in Österreich ist seit Jahren ein wichtiges Thema für Betriebe und ein Engpass für die ganze Wirtschaft. Während Bildungsmaßnahmen in Österreich die wichtigste Stellschraube sind, kann auch eine Vereinfachung der Verfahren im Rahmen der Rot-Weiß-Rot Karte zu Erleichterungen und Wohlstandsgewinnen führen. „Ich bin froh, dass hier ein Paket in Begutachtung geschickt wird, dass den bisher teilweise unverhältnismäßig hohen Aufwand kleiner macht. Gerade für Start-ups war genau dieser Aufwand bisher kaum stemmbar“, erklärt Götze.

