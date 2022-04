Schutz für Menschen in jedem Alter: British Embassy Vienna und GSK luden zur Paneldiskussion anlässlich der Welt-Impfwoche

Krankheitsprävention durch Impfen in jedem Lebensalter -Privatsache oder eine gesundheitspolitische Aufgabe?

Wien (OTS) - Anlässlich der Welt-Impfwoche vom 24.- 30. April, mit dem heurigen Motto „Long Life for All“, lud die Britische Botschaft in Wien in Partnerschaft mit GSK am 26.4. zu einer Paneldiskussion und Keynote zum Thema „Schutz für Menschen in jedem Alter“.

Impfungen gehören zu den größten medizinischen Errungenschaften unserer Zeit. Sie retten durch die Verhinderung von Infektionskrankheiten jährlich weltweit 2-3 Millionen Menschenleben.

Wie ist es um den Impfschutz der Österreicher:innen in verschiedenen Altersgruppen bestellt? Welche Strategien braucht es, um diesen für die Zukunft zu sichern? Nach der Eröffnung von Emma Baines, Deputy Head of Mission, Britische Botschaft Wien, und der Keynote „Lebenslanges Impfen als Schlüsselstrategie der Präventivmedizin“ von Frau Priv. Doz. Dr. Birgit Weinberger, Institute for Biomedical Aging Research, Universität Innsbruck, diskutierte ein hochkarätig besetztes Panel* (unter anderem aus Vertretern von Ärztekammer, Sozialversicherungen und Patientenanwaltschaft) über die wichtige Rolle des Impfens als gesundheitspolitische Strategie.

Fazit: Krankheitsprävention durch Impfen darf und soll nicht "Privatsache" bleiben, sondern gilt als große gemeinsame, v.a. aber gesundheitspolitische Aufgabe. Der Zugang für Menschen jeden Lebensalters zu im Impfplan empfohlenen Impfungen muss verbessert und innovative Strategien entwickelt werden, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung langfristig zu stärken.

Niederschwelligen Zugang zu Impfungen für Menschen in jedem Lebensalter gewährleisten

Dank der verfügbaren Impfungen gibt es bestimmte Krankheiten, wie beispielsweise Pocken oder Kinderlähmung, nicht mehr. Das hat bei manchen Menschen aber ein falsches Gefühl der Sicherheit ausgelöst. Impfungen während des gesamten Lebens sind wichtig, um einerseits vor Infektionen zu schützen und andererseits um die Immunität, die wir in der Kindheit entwickelt haben, aufrechtzuerhalten. Das Immunsystem verliert im Laufe des Lebens an Effektivität, weshalb es den Körper nicht mehr so gut vor Krankheiten schützen kann. Vor allem im Hinblick auf die alternde Bevölkerung ist es von gesamtwirtschaftlichem Interesse, einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen für Menschen in jedem Lebensalter zu gewährleisten.

„ Besonders in der Pandemie hat sich der Wert von Impfungen für die Gesellschaft sehr deutlich gezeigt. Dem Schutz vor anderen Infektionskrankheiten wurde in dieser Phase aber leider nicht immer genügend Beachtung geschenkt, weshalb es jetzt umso wichtiger ist, den Fokus auf diese Bereiche zu lenken “, so Neil Davidson, General Manager GSK Österreich.

„ Das österreichische Kinderimpfprogramm ist ein Erfolgskonzept! In anderen europäischen Ländern werden empfohlene Impfungen auch für Erwachsene von der öffentlichen Hand finanziert, da sie kostenffektiv sind und einen positiven Beitrag für das Gesundheitsystem und darüber hinaus leisten. Es wäre daher zielführend, einen kostenlosen Zugang zu bestimmten Impfungen für Erwachsene auch in Österreich zu ermöglichen “, Katharina Klajnert, Head of Market Access, Commuication & Government Affairs, GSK Österreich

Die Veranstaltung fand in Partnerschaft der Britischen Botschaft in Wien mit GlaxoSmithKline Pharma GmbH statt.

Über GSK: GSK ist ein wissenschaftlich orientiertes globales Gesundheitsunternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.gsk.com/about-us

* Priv. Doz. Dr. Birgit Weinberger, a.o. Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der österreichischen Ärztekammer, CA Assoc. Prof. PD Dr. Eva Hilger, Leiterin chefärztlicher Dienst, SV der Selbstständigen, Andreas Huss, Obmann der österreichischen Gesundheitskasse und Dr. Susanne Schöberl, NÖ Patientenanwaltschaft

