ORF III am Freitag: Der österreichische Film als Programmschwerpunkt

Mit: „Der Blunzenkönig“ und „Ein Hund kam in die Küche“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information steht am Freitag, dem 29. April 2022, mit der Komödie „Der Blunzenkönig“ mit Karl Merkatz und Andreas Lust und „Ein Hund kam in die Küche“ mit Tobias Moretti im Zeichen des österreichischen Films.

Karl Merkatz als „Der Blunzenkönig“ (20.15 Uhr), ein alteingesessener Fleischermeister in ländlichem Idyll, sieht altbewährte Traditionen und die von ihm vorgesehene Zukunft seines Sohnes Franzl (Andreas Lust) in Gefahr, als die Vegetarierin Charlotte (Jaschka Lämmert) aus der Stadt in Franzls Leben tritt.

Anschließend folgt das von Xaver Schwarzenberger inszenierte Fernsehspiel „Ein Hund kam in die Küche“ (21.50 Uhr) mit Tobias Moretti, Andrea Eckert und erneut Karl Merkatz: Eine junge Frau alleine in einem romantischen Winzerhaus. Ein alter Polizist besessen von ungelösten Frauenmorden. Ein brillanter Koch unter Mordverdacht. Ist der Urlaubsflirt zwischen der Frau und dem sympathischen Koch in Wahrheit eine Liebesaffäre zwischen dem Täter und seinem nächsten Opfer?

