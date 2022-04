FPÖ – Amesbauer: „Striktes Nein zur EU-Migrationsoffensive!“

ÖVP-Spitzen sind aufgefordert, eine deutliche Absage in Richtung EU-Kommission zu erteilen!

Wien (OTS) - Ein „striktes Nein“ zum Vorschlag der EU-Kommission, einen leichteren Zugang für Migranten am EU-Arbeitsmarkt zu schaffen, kam heute vom FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer: „Dass den Brüsseler Eurokraten auf den existierenden Fachkräftemangel in vielen Bereichen nichts Besseres einfällt, als eine groß angelegte Migrationsoffensive auf den Tisch zu legen, ist zwar nicht weiter verwunderlich, aber dennoch völlig abzulehnen. Dieses Vorhaben aber auch noch als Instrument gegen die illegale Migration zu verklären, ist hanebüchen. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als die illegale Massenmigration umzuetikettieren und zu legalisieren, anstatt endlich einen wirksamen Außengrenzschutz zu etablieren, um sie nachhaltig zu verhindern.“

„Wenn die Volkspartei nur noch einen Funken Redlichkeit gegenüber ihren Wählern – denen sie eine restriktive Migrationspolitik versprochen hat – aufbringt, erwarte ich mir von ÖVP-Bundekanzler Nehammer, ÖVP-Innenminister Karner und ÖVP-Arbeitsminister Kocher umgehend eine deutliche Absage in Richtung EU-Kommission“, betonte Amesbauer und ergänzte: „Leider ist zu befürchten, dass die ÖVP wie immer in Brüssel dann umfällt. Während man sich medial immer gerne als Hardliner in der Asyl- und Migrationspolitik inszenieren will, fehlen Wille sowie Rückgrat, derartig schlechte Vorschläge in Brüssel dann auch konsequent abzulehnen. Und mit den Grünen als Koalitionspartner fehlt der ÖVP in diesen Fragen auch das notwendige Korrektiv.“

