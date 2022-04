Die „Amadeus Austrian Music Awards 2022“ am 29. April in ORF 1 präsentiert von Conchita Wurst

Mit Live-Auftritten von Bilderbuch, Ina Regen, Boris Bukowski und mehr

Wien (OTS) - Spotlight on: Die „Amadeus Austrian Music Awards“ werden heuer bereits zum 22. Mal an die Größen und Newcomer/innen der österreichischen Musikszene vergeben. Conchita Wurst präsentiert am Freitag, dem 29. April 2022, ab 22.20 Uhr in ORF 1 die Verleihung aus dem Wiener Volkstheater, die die heimische musikalische Vielfalt einmal mehr ins Rampenlicht rückt. Für Live-Auftritte sorgen Bilderbuch, Ina Regen, Folkshilfe, Chris Steger, Mira Lu Kovacs, Herbert Pixner Projekt, Lebenswerk-Preisträger Boris Bukowski und die noch geheimen FM4-Award-Gewinner/innen. Hitradio Ö3 und Radio FM4 sind beim „Amadeus Austrian Music Awards 2022“ ebenfalls wieder als Partner mit an Bord. Sie präsentieren mit dem „Song des Jahres“ (Ö3) und dem „FM4 Award“ zwei der insgesamt 14 Kategorien und liefern außerdem Programm rund um die Award-Verleihung.

Bei den heuer erstmals ins Leben gerufenen „AAMA Days“ wurden bereits im Vorfeld (von 19. bis 28. April) die Gewinner/innen der Genre-Kategorien – Alternative, Electronic/Dance, Hard & Heavy, HipHop/Urban, Jazz/World/Blues, Pop/Rock, Schlager/Volksmusik und Best Sound – bekanntgegeben. Die Trophäe in der Kategorie Pop/Rock konnte sich der Erfolgssänger und „Starmania 22“-Juror Josh. sichern. Er führt mit insgesamt fünf Nominierungen das diesjährige Nominiertenfeld an. Um diese oder vielleicht auch mehrere Auszeichnungen persönlich entgegennehmen zu können, sitzt Josh. am 29. April nicht in der „Starmania 22“-Jury, sondern besucht die diesjährige Award Show. Die Sendung „Amadeus Austrian Music Awards 2022“ ist am Freitagabend anschließend an „Starmania 22“ zu sehen und wird in der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

Die „Amadeus Awards“ auf Ö3 und FM4

Hitradio Ö3 präsentiert als langjähriger Partner auch bei den diesjährigen „Amadeus Austrian Music Awards“ wieder die Königsklasse – den „Song des Jahres“, für den die Ö3-Hörer/innen auf der Ö3-Homepage abstimmen konnten. Nominiert dafür sind „Blaues Licht“ von RAF Camora feat. Bonez MC, „Expresso & Tschianti“ von Josh., „Hödn“ von Seiler und Speer, „Home“ von Klangkarussell und „Nahuel Huapi“ von Bilderbuch. Hitradio Ö3 sendet am Tag der Preisverleihung live aus dem Volkstheater Wien: Von 16.00 bis 19.00 Uhr berichtet Ö3-Moderator Benny Hörtnagl über die letzten Proben, begrüßt Live-Gäste in seiner Sendung und führt Interviews mit den Nominierten und den Stars des Abends.

Die FM4-Hörer/innen konnten aus 20 österreichischen Acts, die im vergangenen Jahr neue Musik veröffentlicht haben, ihren Favoriten wählen. Die fünf bestplatzierten Künstler/innen – Bibiza, Eli Preiss, Cari Cari, Buntspecht und Granada – kamen in die zweite Runde und stehen nun für den „FM4 Award“ bei den „Amadeus Austrian Music Awards 2022“ zur Wahl. Wer den „FM4 Award“ bekommt, wird morgen Abend bei der Gala live verkündet.

