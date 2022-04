FPÖ - Berger: SPÖ nach Oberlaa-Demo immer mehr unter Druck

Demo vor Bezirksvertretungssitzung

Wien (OTS) - „Es gibt nur mehr ein zurück an den Start der Planungen“, so der Bezirksparteiobmann der FPÖ Favoriten, LAbg. Stefan Berger, in Reaktion auf eine gestern stattgefundene Demonstration der Bürgerinitiative „Rettet Oberlaa“ vor der Favoritner Bezirksvertretungssitzung. Über 13.000 Unterzeichner haben sich der Bürgerinitiative bisher angeschlossen, die gegen die, von der Stadtregierung geplanten Monsterbauten im Süden und gegen die Planungen der SPÖ mobil machen.

„Die Bürger haben das Spiel der SPÖ längst durchschaut, nur sie selbst weiß es scheinbar nicht. Sogenannte ‚Bürgerbeteiligungsverfahren‘ werden als Alibi-Veranstaltungen abgehalten, um damit Mitgestaltungsmöglichkeiten vorzugaukeln. Unterm Strich bleibt jedoch genau das, was sich die SPÖ vorgenommen hat – Monsterbauten und Bodenversiegelung. NEOS und Grüne agieren wie gewohnt als willfährige, billige Mehrheitsbeschaffer. Wie zum Beweis wurde in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung ein Antrag der FPÖ gegen die Verbauung des Kurpark Südeingang mit den Stimmen von SPÖ und NEOS erneut abgelehnt“, berichtet Berger.

Mit uns Freiheitlichen hat die Bevölkerung im Süden Favoritens einen einzigen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der keinen Zick-Zack-Kurs fährt wie die anderen Parteien, sich konsequent für ein hochwertiges Leben in Oberlaa und Umgebung einsetzt und gegen Monsterbauten und massive Bodenversiegelung auftritt. „Der einzig ehrliche Schritt der SPÖ gegenüber der Bevölkerung kann nur sein, mit den Planungen im Süden Favoritens zurück an den Start zu gehen und die Bevölkerung von Anfang an ehrlich einzubinden und sie vor allem mitentscheiden zu lassen. Alles andere ist nicht mehr als heiße Luft“, so Berger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at