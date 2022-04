SPÖ-Holzleitner: Alleinerzieher*innen brauchen Hilfe!

SPÖ-Frauen fordern Unterhaltsgarantie, Rücknahme der Mietpreiserhöhung, Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und ein höheres Arbeitslosengeld

Wien (OTS/SK) - Jede/r zweite/r Alleinerzieher*in ist armutsgefährdet. Das zeigen aktuelle Daten der Armutskonferenz. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner richtet sich erneut mit einem Appell an die Bundesregierung. „Die Teuerung hat die Situation massiv verschärft. Lassen Sie Alleinerzieher*innen und ihre Kinder nicht länger im Stich!“ ****

Die SPÖ fordert die längst versprochene Unterhaltsgarantie, die sofortige Rücknahme der Mietpreiserhöhung vom 1. April, ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und ein höheres Arbeitslosengeld. Volle Unterstützung spricht Holzleitner für das Volksbegehren „Rauf mit dem Arbeitslosengeld!“ aus, das nächste Woche zur Unterzeichnung aufliegen wird.

„Die Bundesregierung unternimmt viel zu wenig, um Armut in Österreich zu verhindern. In einem reichen Land wie Österreich landen Frauen und Kinder in der Obdachlosigkeit, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Schauen Sie nicht länger weg, sondern handeln Sie endlich!“, so Holzleitner. (Schluss) lp

