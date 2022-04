FPÖ – Angerer zu Teuerungswelle: „ÖVP und Grüne betreiben ‚vorsätzlich unterlassene Hilfeleistung‘“

FPÖ brachte im Parlament Antrag zur Beendigung des Maskenzwangs in allen Lebensbereichen ein

Wien (OTS) - „Die Teuerungswelle, mit der die Menschen in Österreich derzeit konfrontiert sind, muss man unter ‚vorsätzlich unterlassene Hilfeleistung der schwarz-grünen Regierung‘ zusammenfassen“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Die österreichische Wirtschaft wurde und wird vorsätzlich durch eine massiv verfehlte Politik von ÖVP und Grünen fernab jeglichen Hausverstands geschädigt“, betonte Angerer, der sich dabei auch auf Belastungen, wie die Maskenpflicht bezieht, die unter anderem im lebensnotwendigen Handel weiter verlängert wurde. „Damit kommen wir von der vorsätzlich unterlassenen Hilfeleistung zur vorsätzlichen Schädigung der Wirtschaft! Warum nämlich 130.000 Beschäftigte im Handel weiterhin eine FFP2-Maske tragen müssen, ist einfach nicht nachvollziehbar“, so Angerer.

„Wenn man etwa im Kaffeehaus an einer Bedientheke einkauft, muss man eine Maske tragen, während man im selben Raum an einem Tisch sitzend keine Maske braucht. Das entbehrt jeder vernünftigen Grundlage, ist aber leider typisch für das planlose Agieren der schwarz-grünen Regierung“, betonte Angerer, der gestern einen Antrag im Parlament einbrachte, in dem die schwarz-grüne Regierung aufgefordert wird, den Maskenzwang in allen Lebensbereichen und insbesondere im Handel generell und unmittelbar zu beenden, um so die derzeit bestehenden Ungleichbehandlungen von Handelsangestellten zu beseitigen und die Lebensqualität der Konsumenten wieder steigern zu können.

