Golden Pixel Award für Lagermax Futurebook

Jubiläumsbuch zum 100-Jahre-Jubiläum +++ 1. Platz beim Golden Pixel Award +++ Kategorie Cross Media +++ Futurebook mit eigener Augmented Reality App +++ Virtuelle Erlebniswelt +++

Sazburg (OTS) - Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Lagermax Lagerhaus und Speditions AG gestaltete die Designagentur A365 unter dem Motto „100 years from now“ in Zusammenarbeit mit Ars Electronica in Linz ein exklusives Jubiläumsbuch, welches von der offset 5020 druckerei & verlags gmbh gefertigt und finalisiert wurde.

Das innovative Druckprodukt holte dafür beim Golden Pixel Award unter den vielen eingereichten Projekten den 1. Platz in der Kategorie Cross Media. Dieses Buch ermöglicht es, sowohl die Geschichte von Lagermax als auch die ferne Zukunft der Logistik visionär und spielerisch auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu erleben. Dabei bilden Haptik, Verarbeitung und der gestalterische Aspekt in Kombination mit dem digitalen Erlebnis der App eine umfassende, intensive und emotionale Erfahrung. Für das Futurebook wurde eine eigene Augmented Reality App entwickelt, die das exklusive Jubiläumsbuch um eine virtuelle Erlebniswelt erweitert.

Der Leser kann an dafür vorgesehenen Inhalten dank der App Zahlen, Daten und Fakten sowie logistische Prozesse und Visionen spielerisch und interaktiv genießen. Mit diesem Druckwerk fanden die Synergien der Unternehmen Lagermax, offset 5020 und A365 sozusagen Ihren Höhepunkt.

Rückfragen & Kontakt:

Lagermax Group

Chief Corporate Communications

Prok. Günter Fridrich



T. +43 (0)662 4090-2441

E. guenter.fridrich @ lagermax.com

www.lagermax.com



Lagermax Lagerhaus und Speditions AG

Radingerstraße 16 | 5020 Salzburg