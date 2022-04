Das GENUSS-FESTIVAL kehrt zurück

Drei Tage Genuss im Herzen Wiens

Wien (OTS) - Von 6. bis 8. Mai 2022 schlägt das größte Kulinarik-Event nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wieder seine Zelte im Wiener Stadtpark auf. Kulinarische Highlights vom Bodensee bis zum Neusiedler See warten bei über 100 Ständen auf die Besucher/-innen. Heuer neu am GENUSS-FESTIVAL ist das Angebot von ausschließlich qualitäts- und herkunftsgesicherten Produkten und Betrieben mit dem Gütesiegel "AMA GENUSS REGION". Der Eintritt ist frei.

In den vier Festival-Bereichen "WALD & WIESE", "ERDE", "WASSER" und "SPEZIALITÄTEN" können Gäste kulinarische Köstlichkeiten bei regionalen Produzent/-innen, Manufakturen und Gastronomiebetrieben genießen. Bei den Erlebnisstationen gibt es für Kinder und Erwachsene einiges zu entdecken: In der Schaumühle kann das eigene Mehl gemahlen werden, Bäckermeister/-innen zeigen, wie man Sauerteig selbst ansetzt, Direktvermarkter/-innen erklären Aquaponik - ein innovatives, nachhaltiges System zur Produktion von regionalem Fisch sowie Gemüsesorten und vieles mehr. Für die Kleinen gibt es zusätzlich eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Kinderschminken.

Die "AMA GENUSS REGION"-Betriebe sind "Künstler/-innen der behutsamen Veredelung". Sie präsentieren sich und ihre Produkte am GENUSS-FESTIVAL in der gesamten breiten Vielfalt: Wasabi aus dem Burgenland, Alpenkaviar aus Oberösterreich, Pilze und Garnelen aus der Steiermark, würziger Käse aus Tirol und oft noch unbekannten Produkte wie die Erdäpfelwurst. Die einzigartigen traditionellen, aber auch innovativen und liebevoll verarbeiteten Spezialitäten bieten für jeden Geschmack ein passendes Angebot.

Weitere Informationen sind unter: https://festival.genussregionen.at/ abrufbar.

Veranstaltet wird das GENUSS-FESTIVAL von der NWK-Kulinarik GmbH und der Stadt Wien mit Unterstützung von Kooperationspartnern, Bund, Ländern und Europäischer Union.

Die Öffnungszeiten sind Freitag, 6. Mai 2022 (11 bis 21 Uhr), Samstag, 7. Mai 2022 (10 bis 21 Uhr) und Sonntag, 8. Mai 2022 (10 bis 17 Uhr). (Schluss)

