Sieger des Otto Edelmann Wettbewerbs 2022 gekürt

Der koreanische Bass In-Ho Jeong gewinnt den ersten Preis des 7. Otto Edelmann Wettbewerb der mdw-Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Wien (OTS) - Mit zwei Arien aus Verdis „Macbeth“ und Rossinis „Barbiere di Siviglia“ konnte der aus Seoul stammende Bass In-Ho Jeong die Jury überzeugen und den 7. Internationalen Otto Edelmann Wettbewerb für sich entscheiden. Nach zweijähriger Pause wurde das Finale des renommierten, von der mdw und der Otto Edelmann Society veranstalteten Gesangswettbewerbs am 27. April 2022 im Ehrbar-Saal in Wien ausgetragen. Begleitet von der Webern Kammerphilharmonie unter Dirigent Vladimir Kiradjiev präsentierten neun FinalistInnen mit je zwei ausgewählten Arien ihr Können der Jury.

Der Wettbewerb wird seit 2013 veranstaltet und dient jungen SängerInnen im Bereich Opern- und Operettengesang als Sprungbrett auf dem Weg von der Ausbildung in eine erfolgreiche künstlerische Karriere. mdw-Rektorin Ulrike Sych: „Die diesjährige Finalrunde hat eindrucksvoll gezeigt, dass die jungen SängerInnen trotz aller Schwierigkeiten der Pandemie den hohen künstlerischen Qualitätsanspruch aufrechterhalten haben. Zu dieser großartigen Leistung möchte ich allen TeilnehmerInnen herzlich gratulieren und ihnen meinen großen Respekt ausdrücken!“

Peter Edelmann, Gesangsprofessor an der mdw und Organisator des Wettbewerbs, unterstreicht die Bedeutung von Wettbewerben für den Aufbau einer Bühnenkarriere: „Für eine Künstlerkarriere ist es auch von besonderer Wichtigkeit, sich im internationalen Wettbewerb zu messen und schon während der Ausbildung von einem unabhängigen Fachpublikum gehört zu werden.“

Die Jury, bestehend aus Samantha Farber (sonoartists) Robert Körner (Wiener Staatsoper), Esther Schollum (Opern- und Konzertagentur Schollum), Agent Erich Seitter sowie Carolin Wielpütz (Theater an der Wien), vergab den zweiten Platz (3.000 €) an den polnischen Bariton Jan Żądło sowie Platz drei (1.000 €) an die aus Kroatien stammende Sopranistin Gabriela Hrženjak. Der Gewinner des mit 5.000 € dotierten 1. Preises In-Ho Jeong konnte auch den von der Hypo Vorarlberg gestifteten Publikumspreis für sich entscheiden. Der von C. Bechstein mit 1.000 € gesponserte Preis für das beste Nachwuchstalent ging an die aus Spanien gebürtige mdw-Studentin Aitana Sanz Pérez, der US-amerikanische Tenor Christopher Sokolowski erhielt den ebenfalls mit 1.000 € dotierten Hermann Leopoldi Musikpreis. Im diesjährigen Wettbewerb sind mehr als 90 KandidatInnen aus 30 Ländern angetreten.

Über die mdw

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten für Musik, Theater und Film. Über 3.000 Studierende aus mehr als 70 Ländern genießen in 115 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 25 Instituten der mdw gehören u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.

