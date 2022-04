Startfrei zur Karriere als Fluglotsin - Töchtertag 2022 bei Austro Control

Nächster Austro Control Online Recruiting Day am 6. Mai

Wien (OTS) - Im Rahmen des Töchtertags am 28. April gab Austro Control interessierten Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren wieder die Möglichkeit, das Berufsbild der Fluglotsin genau unter die Lupe zu nehmen. Die Mädchen erhielten einen spannenden Einblick in die österreichische Flugsicherung und erfuhren im Rahmen eines Workshops alles Wissenswerte zum Job der Fluglotsin – und das direkt am Tower am Flughafen Wien. Ein besonderes Highlight für die Mädchen war der Besuch in der Towerkanzel, wo sie den Fluglotsinnen und Fluglotsen im Live-Betrieb über die Schulter schauen durften.

Austro Control Geschäftsführerin Valerie Hackl nahm sich persönlich Zeit, um den Mädchen das Unternehmen Austro Control vorzustellen und Fragen zu beantworten. Austro Control möchte den Frauenanteil in der Flugsicherung in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

Austro Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl: „Wir freuen uns, dass sich immer mehr Frauen für den Beruf der Fluglotsin entscheiden. Es ist ein faszinierender Job, der vieles zu bieten hat: eine abwechslungsreiche Tätigkeit, hohe Verantwortung und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Auch beim ‚Töchtertag‘ sehen wir, wie groß das Interesse an diesem tollen Beruf ist. Ich bin mir sicher, dass heuer wieder einige zukünftige Fluglotsinnen dabei sind, die schon bald ihre erste Startfreigabe erteilen werden.“

Für den Job Fluglotsin sollte man ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Stressresistenz und Teamfähigkeit mitbringen. Voraussetzung für die Aufnahme ist das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check. Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control Ausbildungszentrum in Wien statt.

Austro Control Online Recruiting Day am 6. Mai - jetzt anmelden!

Am 6. Mai gibt es auch wieder die Möglichkeit, live beim Austro Control Online Recruiting Day dabei zu sein. Fluglotsinnen und Fluglotsen geben einen faszinierenden Einblick in die Welt der Flugsicherung, beantworten Fragen zum Berufsbild und erklären die Ausbildungsschritte. Virtuell werfen wir einen Blick in den Tower, schauen bei der An- und Abflugkontrolle Approach vorbei und besuchen die Überflugkontrolle im Area Control Center.

Austro Control-Geschäftsführer Philipp Piber: „Unsere Fluglotsinnen und Fluglotsen sind rund um die Uhr für die Sicherheit im österreichischen Luftraum da. Sie geben die Start- und Landefreigabe, bringen Flugzeuge auf den richtigen Kurs und sorgen dafür, dass die Sicherheitsabstände immer eingehalten werden. Mit Informationsveranstaltungen wie dem ‚Töchtertag‘ und unserem ‚Online Recruiting Day‘ am 6. Mai suchen wir Verstärkung für unser Team Austro Control. Wir freuen uns über viele Bewerbungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe!“

Informationen und Anmeldung zum Austro Control Recruiting Day am 6. Mai auf www.startfrei.at

Rückfragen & Kontakt:

Austro Control

Markus Pohanka

051703 9100

medien @ austrocontrol.at

www.austrocontrol.at