Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.4.: „Rekord-Inflation: Wie die USA gegen die Teuerungswelle kämpfen“

Wien (OTS) - Der Kampf der USA gegen die Rekord-Inflation ist Thema des von Thomas Langpaul gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Inflation in den USA hat zuletzt Rekordhöhen erreicht und ist im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie zuletzt in den 1980er Jahren. Angetrieben wird die Teuerung von den Preiserhöhungen für Energie, allen voran Erdölprodukten, aber sie hat auch nahezu alle anderen Bereiche des Lebens erfasst. Die angekündigten schrittweisen Zinserhöhungen der Federal Reserve Bank und Maßnahmen der Regierung in Washington gegen die Preiserhöhungen sind bislang nicht von Erfolg gekrönt worden. Auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Engpässe bei Öl und Gas, aber auch bei Weizen heizen die Teuerung weiter an.

