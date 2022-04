FPÖ – Vilimsky: Ausweitung der legalen Migration durch EU ist abzulehnen!

Migrationsdruck wird sich weiter erhöhen, Nachteil für EU-Bürger am Arbeitsmarkt zu erwarten

Wien (OTS) - „Die Europäische Kommission legte Vorschläge als Teil ihres Migrations- und Asylpakets zu einer Ausweitung der legalen Migration vor. Dabei geht es der EU aber lediglich darum, weitere legale Zugangswege nach Europa einzurichten, um so zu billigen Arbeitskräften zu kommen“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament zum Vorhaben der EU-Kommission, Arbeitsmigration in die EU vereinfachen zu wollen.

„Gerade diese ‚Talentpartnerschaften‘ führen aber zu einer gesamtstaatlichen Verschlechterung in den Herkunftsländern. So wird eine Schulbildung nicht mehr angeboten, wenn gut ausgebildete Menschen ohnehin das Land verlassen. Weiters kommt es zur Verdrängung am Arbeitsmarkt in der EU und obendrein zu einem Erstarken des Migrationsdrucks nach Europa“, betonte Vilimsky.

„Wenn nun Arbeitskräfte leichter in die Länder der Union kommen dürfen, wäre das auch ein Anreiz, der nicht nur den Zuzug stark anheizen, sondern auch die Arbeitsmärkte unter massiven Druck bringen würde. Wenn wir nun damit beginnen, die Tore für Drittstaatsangehörige noch weiter zu öffnen, dann wäre das eine völlig verantwortungslose Politik gegen die Interessen der europäischen Bürger. Das fügt sich aber leider nahtlos in die Brüsseler Mischung aus Unfähigkeit und Unwillen, den Massenzuzug in die Union zu begrenzen“, kritisierte Vilimsky.

„Wenn ein Fachkräftemangel vorherrscht, liegt der Fehler bei den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, die anscheinend am Arbeitsmarkt vorbei ausbilden. Hier sollte angesetzt werden, anstatt die Massenzuwanderung zu forcieren“, forderte Vilimsky.

„Die angeblich bessere Steuerung der legalen Migration vonseiten der EU ist aber lediglich ein weiterer Schritt zur Aushöhlung der nationalstaatlichen Souveränität und damit des eigenen Handlungsspielraums bei der Migration“, so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at