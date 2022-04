AK-Geschichte mit allen Sinnen erlebbar!

Die Ausstellung ‚ECHT. GERECHT.‘ beleuchtet in der AK-Bibliothek Villach bis Dezember die Geschichte der Arbeiterkammer und der Bezirksstellen.

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gibt die Schwerpunktausstellung ‚ECHT. GERECHT.‘ in der AK- Bibliothek Villach noch bis Dezember Einblick in die Geschichte der Arbeiterkammer Kärnten. „Gerechtigkeit ist nicht selbstverständlich, sie muss immer wieder verteidigt und neu verhandelt werden. Die Ausstellung macht sichtbar, wie sich die Lebens- und Arbeitswelten der Kärntner Arbeitnehmer im Verlauf der letzten 100 Jahre verändert haben“, so AK-Präsident Günther Goach zu der historischen Reise, die alle Interessierten in Villach erwartet.

„Auffallende Wandinstallationen und Schautafeln mit modernsten Video-, Licht- sowie Toneffekten garantieren eine multiperspektivische Betrachtung und machen die Geschichte der Institution für Besucher hör-, erleb- und fühlbar“, erklärt Projektleiter und Kurator Daniel Weidlitsch das gut durchdachte Konzept. Auch auf einen besonderen regionalen Schwerpunktteil zur Bezirksstelle Villach, können sich die Besucher freuen.

„Eine Stadt und ihre Politik haben meiner Überzeugung nach die Verpflichtung, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ein sozial faires, gerechtes Miteinander möglich ist. Wer mich kennt weiß, dass ich aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich komme und mir die Begleitung und die Unterstützung von Menschen, die Hilfe brauchen, sehr am Herzen liegen. Wir alle sind verantwortlich dafür, dass niemand in unserer Gesellschaft zurückbleibt. Die Arbeiterkammer und wir aus der Politik schaffen entscheidende Rahmenbedingungen dafür. Diese Ausstellung gibt nun einen hervorragenden Einblick, welche entscheidenden Veränderungen es in den vergangenen 100 Jahren in der Arbeitswelt gegeben hat“, betont Gerda Sandriesser, 2. Vizebürgermeisterin von Villach.

Ausstellung bei freiem Eintritt: Bis Dezember 2022

AK-Bibliothek Villach, Kaiser-Josef-Platz 1

Montag bis Donnerstag: 10-16 Uhr, Freitag: 8-12 Uhr

AK/ÖGB Bildungsforum Klagenfurt, Bahnhofstraße 44

Montag bis Freitag: 9-16 Uhr

Führungen auf Anfrage: 050 477-2304 | bildung@akktn.at

Infos zum Jubiläumsjahr: www.kaernten.arbeiterkammer.at/100

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at