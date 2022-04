Top CIO des Jahres 2022

Auszeichnung für DI Christian Neubauer, CIO Barmherzige Brüder Österreich

Wien/Graz (OTS) - Im Rahmen der „Confare #CIO-Awards“ wurde DI Christian Neubauer, Chief Information Officer (CIO) der Barmherzigen Brüder Österreich, als „Top CIO des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Bereits seit 15 Jahren existiert dieser Preis, mit dem alljährlich die besten IT-Manager Österreichs geehrt werden und der heuer von Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, überreicht wurde.



DI Christian Neubauer ist in seiner Position verantwortlich für die IT von 12 Krankenhäusern, 4 Alten- und Betreuungseinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie eine Kur- und Wellnesseinrichtung. In dieser Funktion führt er ein Team von über 40 IT-Expert*innen und verantwortet den Betrieb von 1.150 Server, 4.700 Endgeräten sowie zwei Rechenzentren, in denen fast 1.100 Terabyte an Daten gehostet werden.



Die Auszeichnung ist für Neubauer auch eine Ehrung für seine Mitarbeiter*innen: „Der hochkomplexe Betrieb der IT eines Gesundheitsdiensteanbieters benötigt unbedingt ein motiviertes und höchstkompetentes Expert*innenteam. Die Krankenhaus-IT hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten vom internen Dienstleister zum unverzichtbaren, betriebsrelevanten Eckpfeiler entwickelt, ohne den die „state of the art“ Versorgung von Patient*innen nahezu unmöglich wäre.“



Dir. Adolf Inzinger, Gesamtleiter (CEO) der Barmherzigen Brüder Österreich, unterstreicht Neubauers herausragende Leistungen: „DI Neubauer fördert in seinem Bereich kontinuierlich Verbesserungen und ermöglicht Weiterentwicklungen im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie. Große, künftige Trends wie die immer stärkeren und auch trägerübergreifenden Kooperationen oder das Home-Tele-Monitoring nicht-stationärer Patient*innen sind für ihn ebenso zu meisternde Herausforderungen wie der kontinuierliche Ausbau von Bestehendem. Dieser reicht von Selbstverständlichem wie E-Mail-Systemen oder zahlreichen SAP-Modulen bis hin zu höchstspezialisierten Systemen wie digitalem Medikamentenordering von den Stationen und Auslieferung via Roboter und Rohrpostsystemen bis hin zur OP- oder Anästhesiedokumentation in Echtzeit.“



Verliehen wurde der Preis während des 15. Confare #CIOSUMMIT‘s an dem ca. 700 Personen teilgenommen haben und der als eine der wichtigsten österreichischen IT-Veranstaltungen gilt.



Über die Barmherzigen Brüder

Die Österreichische Ordensprovinz ist eine von weltweit 18 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen Brüder sind in 52 Staaten mit 404 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen Kontinenten vertreten. Geführt werden die Einrichtungen von weltweit ca. 1.000 Ordensbrüdern gemeinsam mit etwa 64.000 haupt- und 29.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Pro Jahr werden weltweit neben unzähligen Eintages-PatientInnen aus den Bereichen Day Care und Day Surgery rund 24 Millionen ambulante Kontakte und ca. 900.000 stationäre PatientInnen versorgt.



In der Österreichischen Ordensprovinz mit Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit fast 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an rund 30 Standorten zwölf Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Lebenswelten für Menschen mit Behinderungen, eine Therapiestation für Drogenkranke, Hospize sowie Kur- und Wellnesseinrichtungen. 2021 erfolgten in den österreichischen Einrichtungen trotz Corona-Pandemie 114.095 stationäre Aufnahmen, 745.244 ambulante Patientenkontakte und 49.656 Operationen.



Nach dem Vorbild des Ordensgründers, des heiligen Johannes von Gott (1495-1550), betreuen die Barmherzigen Brüder Menschen ungeachtet der Herkunft, der Religion, des Geschlechtes oder des sozialen Status und wollen nach ihren Möglichkeiten für alle Hilfesuchenden verfügbar sein. Ein Kennzeichen des Ordens ist der Versuch, mit innovativen und nachhaltigen Lösungen drängenden Problemen im Gesundheits- und Sozialbereich zu begegnen und diese mit Professionalität und christlicher Nächstenliebe umzusetzen.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernhard Zahrl MAS | Leitung Öffentlichkeitsarbeit



Kleine Sperlgasse 8/12a | A-1020 Wien

Tel (01) 21121 DW 1102 | Mobil 0676 8959 87102

bernhard.zahrl @ bbprov.at | www.barmherzige-brueder.at