KPMG Nachhaltigkeitsbericht: Klimaschutz und Förderung von Diversität sind von zentraler Bedeutung

Wien (OTS) - KPMG veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht und beschreibt signifikante Auswirkungen, Chancen und Risiken in Bezug auf die wesentlichen Themen und Handlungsfelder des vergangenen Geschäftsjahres.

Klimaneutrale KPMG bis 2030

Zum Schutz der Umwelt und für eine nachhaltige Zukunft hat sich KPMG International der Science Based Targets-Initiative angeschlossen. Kern der Initiative ist die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen von KPMG auf Basis wissenschaftlich fundierter Ziele. „Diese Zusage ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft“, sagt KPMG Partner Peter Ertl.

Strombezug zur Gänze aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 und die Kompensation von nicht vermeidbaren Treibhausgas-Emissionen in Form von Investitionen in ausgewählte Klimaschutzprojekte sind weitere Ziele, zu denen sich KPMG bekannt hat. Die einzelnen Standorte haben dafür bereits erste Projekte umgesetzt: In Innsbruck sowie Salzburg wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen, wie etwa Wasser- und Windkraft oder Biomasse, bezogen. In Wien wurden 600 Fenster ausgetauscht, um die Heizkosten zu reduzieren. „Wir haben im vergangenen Jahr einige Maßnahmen hinsichtlich unserer CO2-Messung umgesetzt und konnten insbesondere die Qualität der Daten der Scope 1 bis 3-Erfassung der Emissionen sehr stark verbessern. Doch wir wissen, dass noch einiges vor uns liegt und wir blicken diesen Aufgaben mit Freude und Tatkraft entgegen“, sagt Katharina Schönauer, Senior Managerin.

Diversität als nachhaltige Investition

„Diversität macht Unternehmen stärker, erfolgreicher und innovativer.

Mit zahlreichen Initiativen wollen wir den Stellenwert von Vielfalt und Toleranz in unsere Unternehmenskultur weiter steigern“, sagt Michael Schlenk, KPMG Senior Partner. So sind Diversität und Inklusion Teil der Commitments des Impact Plans von KPMG International, der auch Frauenförderungsprogramme beinhaltet. In Österreich wurde 2018 die Plattform KPMGs network of Women (KNOW) ins Leben gerufen, die weibliche Führungskräfte gezielt darin unterstützen soll, ihre Ambitionen und Karriereziele zu verwirklichen.

Weiters wurde ein Business-Mentoring-Programm für weibliche High Potentials eingerichtet. Ziel ist es, die Anzahl von Frauen auf Führungsebene mittelfristig zu erhöhen. Bisher zählt das Programm 78 Absolventinnen.

Mehr Informationen unter: https://bit.ly/3LFzQhT





