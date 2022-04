Wiener Töchtertag: Girlpower in 190 Unternehmen

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál auf Tour durch Töchtertag-Betriebe

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Online-Aktivitäten kehrte der Schnuppertag für Mädchen wieder als Präsenz-Veranstaltung in die teilnehmenden Wiener Betriebe zurück. Mit dabei war auch Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Beim Brandschutz-Quiz mehr über Baumaterialien erfahren, auf der Kommandobrücke alles über Schifffahrt lernen und im Workshop die Welt der Künstlichen Intelligenz entdecken – beim heutigen Wiener Töchtertag haben mehr als 2.500 Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren die Chance ergriffen, in Berufe aus den Bereichen Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften hineinzuschnuppern. Erstmals nahmen heuer im Rahmen des neuen Töchtertag KIDS zusätzlich auch 17 Volksschulklassen mit mehr als 300 Mädchen teil.

Insgesamt nutzten rund 2.800 Mädchen die Gelegenheit, in die Berufswelt hineinzuschnuppern.

Als Initiatorin des Aktionstags möchte Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál Schülerinnen damit die Möglichkeit geben, neue Berufe kennenzulernen: „Der Töchtertag zeigt Mädchen spannende Berufswelten – abseits von überholten Rollenbildern. Heuer setzen wir mit dem Töchtertag Kids schon bei den Jüngsten an und holen Volksschülerinnen an Bord. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, Frauen in Topjobs persönlich kennenzulernen und sammeln neue Eindrücke und Erfahrungen. Die Botschaft des Wiener Töchtertags ist: Seid mutig und traut euch alles zu!“, so Gaál, die am Töchtertag selbst drei Betriebe besuchte: die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39) und die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH.

Töchtertag KIDS: Neues Angebot für Volksschülerinnen



Seine Premiere feierte heuer der Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe, die in Begleitung ihrer Lehrer*innen für rund zwei Stunden ein Unternehmen besuchen.

21. Wiener Töchtertag: In 20 Jahren waren rund 50.000 Mädchen mit dabei



Heuer feierte der Töchtertag seinen Geburtstag. 2002 ins Leben gerufen, waren bisher insgesamt rund 50.000 Mädchen mit dabei. In den letzten Jahren öffneten jährlich bis zu 200 Unternehmen ihre Türen am Töchtertag. Zu den langjährigen Töchtertag-Unternehmen zählen Magistratsabteilungen und Unternehmen der Stadt Wien genauso wie zahlreiche private Unternehmen – von großen Konzernen bis zu kleinen Werkstätten. Auch heuer waren wieder 190 Wiener Betriebe dabei.

Über den Wiener Töchtertag



Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Fotos vom 21. Wiener Töchtertag am 28. April 2022 finden Sie ab 12 Uhr unter www.toechtertag.at/presse

