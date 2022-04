SPÖ-Bayr zum Girls‘ Day: Frauen sind in technischen Berufen nach wie vor unterrepräsentiert

Wien (OTS/SK) - „Mädchen und Frauen müssen in der Lage sein, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Am Girls‘ Day, der heuer zum zwanzigsten Mal stattfindet, geht es darum, klassische Rollenbilder aufzubrechen und Mädchen zu ermutigen, ihre Talente und Stärken zu entdecken. Viele Mädchen sind auf dem Weg zu ihrem Traumberuf mit Hindernissen konfrontiert, die nichts mit ihrer Eignung zu tun haben, sondern viel mehr mit Vorurteilen und Ausschlussmechanismen unserer Gesellschaft“, ist Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Girls‘ Days am 28. April überzeugt. ****

„Gerade in Krisenzeiten gilt es, die Widerstandsfähigkeit von Mädchen so zu stärken, allen voran durch Bildung, damit sie besser mit den aktuellen globalen Umwälzungen umzugehen lernen“, fordert Bayr abschließend. (Schluss) lp

