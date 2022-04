„Weitraer Biertour“ startet in die sechste Saison

Ab 30. April die „bierige“ Seite von Weitra entdecken

St. Pölten (OTS/NLK) - Die in Kooperation mit der Destination Waldviertel 2017 entwickelte „Weitraer Biertour“ geht in ihre sechste Saison, neu ist heuer, dass die Gäste dabei an acht fixen Samstag-Terminen von April bis Oktober die „bierige“ Seite von Weitra entdecken können: Jeweils um 16 Uhr startet das Programm mit einem Aperitif-Bier und einer Führung durch die im Vorjahr eröffnete Erlebniswelt Bier auf Schloss Weitra. Im Anschluss drehen die Besucher eine Runde mit dem Nachtwächter durch die historische Altstadt von Weitra und erfahren dabei, gewürzt mit amüsanten Anekdoten, viel Wissenswertes aus der Geschichte. Danach stehen mit einem dreigängigen Biermenü samt passender Bierbegleitung im Brauhotel bzw. im Rathskeller Weitra die kulinarischen Genüsse im Mittelpunkt.

Gestartet wird am 30. April (Rathskeller), gefolgt von 21. Mai (Brauhotel), 18. Juni (Rathskeller), 20. August (Brauhotel), 10. September (Rathskeller), 1. Oktober (Brauhotel), 15. Oktober (Rathskeller) und 29. Oktober (Brauhotel). Zusätzlich können weitere Termine für Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden.

Nähere Informationen und Buchungen bei der Destination Waldviertel unter 02822/54109-90, e-mail buchung @ waldviertel.at und www.waldviertel.at/angebote/o-weitraer-biertour-fuer-geniesser.

