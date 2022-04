„Bewusst gesund“: Multimodale Behandlung chronischer Wirbelsäulenschmerzen und rätselhafte Hepatitisfälle bei Kindern

„Bewusst gesund“: Multimodale Behandlung chronischer Wirbelsäulenschmerzen und rätselhafte Hepatitisfälle bei Kindern

Am 30. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 30. April 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Multimodale Behandlung chronischer Wirbelsäulenschmerzen

Vier von fünf Österreicherinnen und Österreichern leiden unter Problemen mit der Wirbelsäule. Oft erzeugen Einengungen des Wirbelkanals und das Zusammendrücken von Rückenmark bzw. Nervenwurzeln oder entzündete Facettengelenke quälende chronische Beschwerden. Konservative Therapien wie die Magnetfeldtherapie, aber auch die Eigenblut-Therapie, bei der körpereigenes Plasma schmerzhafte Entzündungen hemmen und die gewünschte Zellregeneration im Gewebe anregen soll, haben sich als Behandlungsmethoden bewährt. Mit einem multimodalen Behandlungsprogramm aus Medizin, Physiotherapie und Psychologie kann Betroffenen geholfen werden, aktiv zu werden bzw. zu bleiben und damit dem Schmerz dauerhaft zu entkommen. Gestaltung: Andi Leitner.

Rätselhafte Hepatitisfälle bei Kindern

Unerklärliche Hepatitis-Erkrankungen sorgen für Verunsicherung. Laut WHO sind mittlerweile mehr als 190 Kinder weltweit daran erkrankt. 17 davon so schwer, dass sie eine Lebertransplantation benötigten. Ein Kind ist gestorben. Völlig unklar ist derzeit die Ursache, denn keines der Kinder war mit Hepatitis-Viren infiziert. Auch in Österreich gibt es zwei Verdachtsfälle, den Kindern geht es zum Glück gut. Im Verdacht stehen Adenoviren, die vor allem Erkrankungen der Atemwege oder des Magen-Darm-Trakts auslösen. Dazu ist Univ.-Prof. Dr. Petra Munda, Leiterin der Hepatitis-Ambulanz am Wiener AKH, zu Gast in „Bewusst gesund“.

CAR-T-Zell-Therapie – neue Hoffnung gegen Krebs

Es ist ein alter Traum der Medizin: Das Immunsystem eines Krebspatienten „scharf“ auf Tumorzellen im Körper zu machen, um so eine lebensgefährliche Erkrankung effektiv zu bekämpfen. Durch die sogenannten CAR-T-Zell-Therapie wird dieser Traum zumindest für Patientinnen und Patienten, die an bestimmten Blut- und Lymphdrüsenkrebsarten erkrankten, ein Stück weit Realität. Dabei werden körpereigene Immunzellen, sogenannte T-Zellen, entnommen und durch genetische Verfahren so verändert, dass sie Tumorzellen erkennen und zerstören können. „Bewusst gesund“ hat sich die vielversprechende Methode genauer angesehen und den heute krebsfreien Patienten getroffen, der vor sechs Jahren als erster Europäer mit der speziellen Immuntherapie behandelt wurde. Gestaltung: Vroni Brix.

„Bewusst gesund“-Tipp: Verstopfung

Ungewohnte Ernährung oder auch Stress können die Verdauung aus dem Gleichgewicht bringen, neben Blähungen und Durchfall ist eine weitere mögliche Folge die Verstopfung. Es gibt Menschen, die unter chronischer Verstopfung leiden. Was man genau darunter versteht, wie man die Verdauung besser regulieren kann und was bei der Einnahme von Abführmitteln zu beachten ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Frühlingsgemüse – knackig, frisch und voller Vitamine

Nachdem Rotkohl, Pastinaken und Sellerie unseren Körper während der Wintermonate gewärmt haben, ist nun endlich die Zeit für frisches, knackiges Gemüse gekommen. Dieses schmeckt nicht nur besonders gut, es ist auch voller wertvoller Inhaltsstoffe: Zu den ersten Frühlingsboten zählen die knallroten Radieschen. Sie fördern die Fettverdauung, reinigen das Blut und haben einen positiven Einfluss auf den Blutdruck. Der Feldsalat kräftigt dank seiner Carotinoiden die Augen und liefert den Muskeln Magnesium, während Freiland-Spinat mit seinen Flavonoiden das Herz stärkt, die Knochen festigt und eine schützende Wirkung auf die Prostata des Mannes hat. Gestaltung:

Denise Kracher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at