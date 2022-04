Rössler/Grüne zu OECD-Bericht: Nachhaltige Entwicklung muss zur gesamtstaatlichen Aufgabe werden

Trotz einiger Fortschritte in Österreich weiterhin großer Handlungsbedarf bei Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

Wien (OTS) - „Dank der Regierungsbeteiligung der Grünen, haben wir messbare Fortschritte zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht. Klima- und Umweltministerin Gewessler sind mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, Klimaticket, Pfand auf Einweggebinde, Mehrwegquoten und dem neuen Biodiversitätsfonds große Weichenstellungen in Richtung Nachhaltigkeit gelungen. Der OECD-Bericht zeigt aber auch: es besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Nachhaltigkeit kann nicht nur das Thema der Umweltministerin sein. Dauerhafte Fortschritte können nur erreicht werden, wenn alle Minister:innen, aber auch alle Entscheidungsträger:innen in den Ländern und Gemeinden ihren Beitrag leisten“, sagt Astrid Rössler, Umweltsprecherin der Grünen, zum jüngsten OECD-Bericht zum Umsetzungsstand der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

Der OECD-Bericht wertet den Stand der Länder bei der Erreichung der SDGs aus. „In Österreich gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf beim Bodenverbrauch, Artenschutz, dem Zustand der Wälder und Fließgewässer“, erläutert Rössler und weiter: „Die unbequeme Wahrheit ist: In vielen Bereichen kommen wir zu langsam voran. Das liegt an den vielen Widerständen und Eigeninteressen in Politik und Wirtschaft, die die Dringlichkeit von Maßnahmen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit blockieren und schwächen. Aber auch in den Ländern und Gemeinden brauchen wir noch mehr Unterstützung.“ Rössler appelliert daran, die Umsetzung der SDGs als gesamtstaatliche Aufgabe mitzutragen: „Nachhaltige Entwicklung braucht einen nationalen Schulterschluss in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik."

