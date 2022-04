Mai-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Film- und Veranstaltungshighlights

St.Pölten (OTS) - Im Mai präsentieren gleich drei Mal Filmemacher ihre Filme im Cinema Paradiso St. Pölten: Zur Niederösterreich-Premiere von „Der Onkel“ sind am 4. Mai Michael Ostrowski, Hilde Dalik und Regisseur Helmut Köpping zu Gast, die niederösterreichischen Filmemacher Thomas Zeller und Christine Lechner stellen ihren Film „American Wall“ am 12. Mai vor, und nach dem Film „Widerstandsmomente“ gibt es am 18. Mai ein Publikumsgespräch mit Regisseurin Jo Schmeisser, Romana Pawlik, Enkelin der NS-Zwangsarbeiterin Helene Pawlik, und Christian Rapp, dem wissenschaftlichen Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich.

Weitere Film-Highlights im Mai sind die französische Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“, Leander Hausmanns „Stasikomödie“, „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ von Andreas Dresen, „Haute Couture“ von Sylvie Ohayon und „This much I know“ von Andrew Dominik über die außergewöhnlich kreative Beziehung von Nick Cave und Warren Ellis (11. Mai).

Film, Kaffee und Kuchen serviert das Film-Café auch im Mai wieder an Montag-Nachmittagen, diesmal zu „Rotzbub“ am 2. und 23, „Eingeschlossene Gesellschaft“ am 9., „Der Bauer & der Bobo“ am 16. und „Downton Abbey 2“ am 30. Mai. „Film, Wein + Genuss“ kombiniert am 24. Mai „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ und „Stasikomödie“ mit regionalen Schmankerln und Weinen. Für 19. Mai ist im Rahmen von „Cinema Opera“ live aus dem Royal Opera House London die Royal-Ballet-Version von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Schwanensee“ nach der Choreographie von Liam Scarlett angekündigt.

Der Live-Veranstaltungsreigen umfasst u. a. die „Nacht des Fado“ mit der Fadista Sofia Ramos und dem Carlos Leitao Ensemble am 31. Mai, ein Konzert der Band Kreisky mit ihrem neuen Album „Atlantis“ am 19. Mai, einen Auftritt der Münchner Rapperin Fiva am 25. Mai, die „CP Music Night“ mit Wrong Company, Mostblueser und Dynamo Mühlschüttel, drei Bands von drei Mitarbeitern des Hauses, am 13. Mai sowie ein „Club Tandem“ in der Cinema Bar mit den DJs Frau B und Lichtfels am 5. Mai. Im Rahmen der Jeunesse St. Pölten stehen am 4. Mai „Mit Baby ins Konzert“ mit dem Moritz Weiß Klezmer Trio und am 21. Mai das „Triolino“-Bilderbuchkino auf dem Programm.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse