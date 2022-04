Abends günstig Parken in Wien um nur EUR 6.- von 18 bis 24 Uhr

Entspannt ins Theater, Konzert und Restaurant mit der Abendpauschale in 13 Garagen von Best in Parking

Wien (OTS) - In 13 Garagen von Best in Parking in Wien gelten besonders attraktive Abendtarife. In den ausgewiesenen Standorten können Kunden mit der sogenannten Abendpauschale um nur EUR 6,- (inkl. 20 % USt.) besonders günstig parken. Die Pauschale gilt für sechs Stunden von 18 bis 24 Uhr. Die zentral gelegenen Garagen mit Abendpauschale befinden sich in der Nähe vieler kultureller Einrichtungen und beliebter Restaurants, vom 1. bis zum 9. Wiener Gemeindebezirk.

Das Parken in einer der Garagen ist auch stressfreier als in den „Blauen Zonen“, da hier der Stundentarif von EUR 2,20 bis abends 22 Uhr gilt (Montag bis Freitag). Die maximale Parkdauer ist zudem auf zwei Stunden begrenzt.

Hier die Garagen von Best in Parking in Wien mit Abendpauschale (EUR 6,-)

1., Garage Georg Cochplatz

1., Garage Palais Corso

1., Garage Robert Stolz Platz



2., Garage Karmelitermarkt

2., Garage Lilienbrunngasse

3., Garage Landstr. Hauptstraße

3., Garage Palais Schwarzenberg

3., Garage Schwarzenbergplatz

3., Garage Sechskrügelgasse

5., Garage Mittersteig

6., Garage MaHü77

7., Garage Atterseehaus

9., Garage Otto-Wagner-Platz

Günstige Abendtarife gibt es auch in ausgewählten Garagen der Best in Parking AG in Innsbruck, Linz, Klagenfurt und St. Pölten.



Details zu den Sondertarifen finden Sie auf den Garagen-Seiten auf unserer Website: www.bestinparking.at

Über uns.

Best in Parking AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Park- und Mobilitätslösungen in Mittel- und Südosteuropa. Unsere Vision: Wir machen Städte lebenswerter und schaffen wertvollen Raum zum Leben, Arbeiten und für Mobilität.

