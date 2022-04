AVISO 4.5., 11 Uhr: Pressegespräch & Foto-/Drehtermin: Hilde Dalik und die Caritas der ED Wien setzen sich für Frauen in der Krise ein

Mehr Frauen und Kinder als je zuvor haben bei der Caritas Zuflucht gefunden. Die einen wegen des Krieges, die anderen, weil sie sich Miete, Strom und Gas nicht mehr leisten können.

Wien (OTS) - Der diesjährige Muttertag steht vor der Tür – und er wird von einem brutalen Krieg mitten in Europa überschattet. 5,3 Millionen Menschen, meist Frauen und ihre Kinder, haben die Ukraine seit Beginn des Angriffskrieges bereits verlassen. Zumindest einige von ihnen haben auch in Einrichtungen der Caritas in Österreich Schutz gefunden. „Nach wie vor ist die Caritas-Hilfe in vollem Gang: In der Ukraine selbst, in den Nachbarländern und hier in Österreich – und an all diesen Schauplätzen ist es eine unserer ganz zentralen Aufgaben, Unterkünfte bereitzustellen und den Betroffenen wieder ein Stück Hoffnung und Perspektive zu geben“, sagt Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien mit Verweis auf neu entstandene Unterkünfte für geflüchtete Frauen und ihre Kinder. Zunehmend groß ist die Nachfrage aber auch in den Mutter-Kind-Häusern der Caritas aufgrund zuletzt stark gestiegener Lebensmittelpreise und nicht mehr leistbarer Mieten hier bei uns in Österreich: „Durch die Teuerungen ist auffallend, dass die Situation von vielen Müttern und ihren Kindern immer prekärer wird. Besonders diejenigen, die bisher gerade noch zurechtgekommen sind, wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Wir versuchen ihnen allen bestmöglich zu helfen“, sagt Schwertner.

Bei dem Pressegespräch mit Schauspielerin Hilde Dalik präsentiert die Caritas aktuelle Wahrnehmungen im Bereich Mütter und Kinder sowie anwaltschaftliche Forderungen für Frauen in der Krise.

So können Sie helfen:

20 Euro kostet ein Babypaket mit Windeln, Babynahrung, Stramplern uvm.

Mit 33 Euro ermöglichen Sie eine Übernachtung im Mutter-Kind-Haus inkl. Beratung, Essen und Kleidung

Mit 150 Euro können wir eine neue Matratze und Bettwäsche kaufen



Caritas-Spendenkonto:

Erste Bank, IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000, BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Mutter-Kind-Häuser

wirhelfen.shop/mutter-kind-haus-neuanfang/

Pressegespräch & Foto-/Drehtermin „Frauen in Not“

Hilde Dalik, Schauspielerin

Klaus Schwertner, gf. Cariatsdirektor der Erzdiözese Wien

Claudia Ferner, Leiterin Mutter-Kind-Haus Luise

Betroffene



Hinweis: Um Anmeldung wird ausdrücklich gebeten. Die Veranstaltung findet im Freien statt. Es gilt die 3G-Regel.

Datum: 4.5.2022, 11 Uhr

Ort: Mutter-Kind-Haus Luise, Schanzstraße 34, 1150 Wien

