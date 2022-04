WOHNEN als THEMA der POLITIK

Die neue Leerstandsabgabe - von und mit Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier im Livestream aus Graz

Graz (OTS) - Der Hausbesitzerbund Steiermark (ÖHGB Steiermark) als größte freiwillige Interessenvertretung der Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer:innen und Vermieter:nnen in der Steiermark steht tausenden Mitgliedern mit aktuellen Informationen von namhaften Experten tatkräftig zur Seite. Für den 5. Steirischen Eigentümertag zum Thema "Wohnen als Thema der Politik" konnte auch der bekannte Politologe Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier gewonnen werden. Dazu wird er brandaktuell auch die kürzlich im steirischen Landtag beschlossene Leerstandsabgabe auf Wohnraum thematisieren.

Als engagierte Interessenvertretung der Eigentümer:innen und Vermieter:innen bietet der ÖHGB Steiermark seinen Mitgliedern und Interessierten laufend aktuelle Informationen und Beratungen rund um die Immobilie.

Beim 5. Steirischen Eigentümertag 2022 am 29. April 2022 wird Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier seine strategischen Analysen zu „WOHNEN als THEMA der POLITIK“ präsentieren. Aus aktuellem Anlass wird er auch die neue, kürzlich im steirischen Landtag beschlossene Leerstandsabgabe, die bislang einzige ihrer Art in Österreich auf ungenutzten Wohnraum, genauer „unter die Lupe“ nehmen.

Wohnen als mögliches Wahlmotiv?



Wohnen betrifft uns alle! Somit auch uns als Wähler:innen. Wird Wohnen damit zunehmend zum Spielball politischer Kommunikation? Wie sehr wird die Immobilienwirtschaft von allgemein verbindlichen Entscheidungen der Politik bestimmt? Wie werden wir in unserer Wahrnehmung diesbezüglich beeinflusst? Welche Rolle spielen dabei die Medien? Ist unsere persönliche Haltung zum Thema Wohnen ein Wahlmotiv?

Auf all diese Fragen wird Professor Filzmaier in seinem Vortrag mögliche Antworten präsentieren und über viele weitere strategische Überlegungen und Zusammenhänge referieren. Ein hochinteressanter Ansatz, das Thema Wohnen heute und in Zukunft aus Sicht der Politik zu beleuchten. Das dürfen Sie nicht versäumen!

LAST CALL: Die Teilnahme ist kostenfrei!

5. Steirischer Eigentümertag, Livestream aus Graz, 17:30 – 20:00 Uhr

Termin: 29. April 2022

Vortrag: 18.30 Uhr – 19.10 Uhr

Experte: Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier, Politologe und Professor für Demokratiestudien und Politikforschung, Leiter des Departments Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems

Anmeldung: unter www.hausbesitzer.at

Das Webinar im Rahmen des 5. Steirischen Eigentümertages des ÖHGB Steiermark ist kostenfrei. Der entsprechende sichere Zugangslink und die Unterlagen werden Ihnen per e-Mail am Tag der Veranstaltung übermittelt.

Wohnen als Thema der Politik

Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier

Datum: 29.04.2022, 18:30 - 19:10 Uhr

Ort: Schossberghotel Graz

Graz, Österreich

Url: http://www.hausbesitzer.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Presse und Informationsdienst

Ing. Peter Hoetzer, akad. IM

Telefon: 0316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at