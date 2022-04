Hacker/Gaal/Gara: 100 Euro zusätzliche Energiekosten-Unterstützung für Alleinerziehende

Auszahlung im dritten Quartal 2022. Alleinerziehende erhalten damit 300 Euro Unterstützung für gestiegene Energiekosten.

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtregierung hat sich im Regierungsprogramm dazu bekannt, Alleinerziehende besonders zu unterstützen, da sie zu jenen Gruppen gehören, die am stärksten von Armut betroffen sind. Darum wird in der heutigen Sitzung des Wiener Landtag – neben der allgemeinen Energiekostenunterstützung – eine zusätzliche Unterstützung für Alleinerziehende in Höhe von 100 Euro beschlossen. Damit schafft Wien eine zusätzliche treffsichere Unterstützung für die steigenden Energiekosten.

„Als Stadtregierung haben wir eine besondere Verantwortung für jene Mitmenschen, die von den steigenden Energiepreisen besonders betroffen sind. Wien war und wird immer eine Stadt bleiben, in der wir auf alle schauen – insbesondere, wenn wir auf schwierige Zeiten zusteuern. Die AlleinerzieherInnen in Wien können sich darauf verlassen, dass wir sie in dieser schwierigen Zeit besonders unterstützen. Zusammenhalt ist alles und als Sozialstadtrat freue ich mich, dass Wien rasch, unkompliziert und treffsicher hilft.“, so Sozialstadtrat Peter Hacker.

„Alleinerziehende sind im Vergleich zu anderen Familienformen stärker von Armut bedroht. Die COVID- Krise war für diese Gruppe bereits besonders herausfordernd, die aktuell stark steigenden Energiepreise sind eine zusätzliche Belastung. Die Stadt Wien hilft daher rasch und unbürokratisch. Für alle bezugsberechtigten Alleinerziehende und ihre Kinder gibt es eine erhöhte Soforthilfe von 300 Euro. Alleinerziehende und ihre Kinder werden in Wien nicht alleine gelassen!“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

„Mit der Wiener Energieunterstützung federn wir kurzfristig und unbürokratisch die sozialen Auswirkungen der hohen Energiekosten möglichst treffsicher ab. Gleichzeitig setzen wir aber konkrete Anreize für Investitionsmaßnahmen, um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Gas und Öl im Sinne des Wiener Klimafahrplanes voranzutreiben,“ betont NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara.

Alleinerziehende erhalten insgesamt 300 Euro noch in diesem Jahr

Die erhöhten Energiekosten stellen für diese Haushalte eine besondere Belastung dar. Um diese Zielgruppe zusätzlich zu entlasten, sollen Alleinerziehende im Anspruchskreis der Wiener Energiekostenpauschale einen Zuschlag in der Höhe von 100 Euro erhalten. Jene AlleinerzieherInnen, die entweder Wohnbeihilfe, Mindestsicherung, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder eine Ausgleichszulage beziehen, erhalten somit insgesamt eine Unterstützung von 300 Euro zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten. Die Auszahlung der zusätzlichen Unterstützung ist für das 3. Quartal 2022 geplant.

BezieherInnen von Mindestsicherung und Wohnbeihilfe erhalten die zusätzliche Unterstützung automatisch

Jene Alleinerziehenden, die eine Wohnbeihilfe oder eine Mindestsicherung beziehen, müssen die zusätzliche Unterstützung nicht beantragen, sondern halten sie automatisch. Jene Alleinerziehende, die eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung oder eine Ausgleichszulage erhalten, können die zusätzliche Unterstützung bei der Stadt Wien beantragen.

AlleinerzieherInnen mit 26.000 Kindern profitieren 100 Euro extra

Von der Wiener Energiekostenpauschale – eine rasche finanzielle Unterstützung in Höhe von 200 Euro für besonders betroffene Wienerinnen und Wiener – profitieren rund 260.000 Personen. Sie wird einmalig und unabhängig von der Energieform sowie ohne Antrag. Alleine im Bereich der Wohnbeihilfe und Mindestsicherung werden über 65.000 Kinder erreicht, davon 26.000 in Alleinerziehenden-Haushalten. Ihre alleinerziehenden Elternteile erhalten nun auch eine weitere Unterstützung. Die Kosten der zusätzlichen Energiekosten-Unterstützung für Alleinerziehende betragen rund zwei Millionen Euro.



Rückfragen & Kontakt:

Mario Dujakovic

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: +43 1 4000 81244

E-Mail: mario.dujakovic @ wien.gv.at



Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: +43 1 4000 98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at