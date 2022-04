Mit JobRad Österreich und abcfinance zum Firmenrad (FOTO)

Wien (ots) - Der Marktführer in Deutschland für die Vermittlung von Firmenfahrrädern und der Spezialist für Leasingfinanzierungen bringen jetzt auch in Österreich noch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das Firmenrad.

Es muss nicht immer das Auto sein. Für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bedeutet der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad viel entspannter anzukommen. Statt Staus und Parkplatzsuche gibt es frische Luft und Bewegung. Außerdem ist es auch noch umweltfreundlich. Daher entscheiden sich immer mehr Menschen für ein qualitativ hochwertiges Firmenfahrrad. Dieses kann der oder die Angestellte auch privat und im Urlaub nutzen. Umfangreiche Service- und Versicherungsleistungen machen das Ganze zu einem „Rundum-Sorglos-Paket“. Ist zum Beispiel bei einem E-Bike ein Motor oder Rahmen defekt, ist dies voll durch die Versicherung abgedeckt.

Günstig zum Wunsch-Bike

„Viele Firmen schätzen das Angebot von Firmenfahrrädern, weil sie hier vielfältig Gutes tun können: Der Umwelt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und letztlich auch sich selbst, denn der beliebte JobRad-Benefit zieht Talente an und hilft bei der Suche und Bindung von Mitarbeitenden. Firmenräder bringen außerdem Tempo ins betriebliche Gesundheitsmanagement: Studien belegen, dass Mitarbeitende, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, im Schnitt pro Jahr zwei Tage weniger krank sind“, sagt Edwin De Jong, Geschäftsführer von Jobrad Österreich. „Das Prinzip ist einfach“, erklärt Christian Troger vom Leasingpartner abcfinance in Wien. „Das Unternehmen, das seine Beschäftigten mit Diensträdern ausstatten möchte, vereinbart mit dem Leasingpartner abcfinance einen maximalen Betrag pro Beschäftigtem. Die oder der Angestellte konfiguriert sich sein Wunsch-Bike bei einem Fahrradhändler und bestellt dies. Ab der Übernahme des Rades erfolgt die Finanzierung des Fahrrads per Leasing durch das Unternehmen. Dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin wird per Gehaltsumwandlung ein Teil seines oder ihres Bruttolohnes abgezogen.“ Das mindert in vielen Fällen auch die Steuerlast, womit das Firmenrad für Nutzerinnen und Nutzer noch mal attraktiver wird. JobRad beabsichtigt, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Ablauf der Leasingdauer ein Kaufangebot für das Fahrrad oder E-Bike zu unterbreiten.

Großes Potenzial in Österreich

„Das Modell kennt eigentlich nur Gewinner“, sagt Leasingexperte Troger. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen so in den Genuss von hochwertigen Fahrrädern zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. „Die zusätzlichen Vorteile der Versicherungen und Reparaturen machen das Ganze für Mitarbeitende äußerst attraktiv.“ Und weil jedes Rad ein JobRad sein kann, ist das Dienstrad-Modell für alle Ansprüche und Zwecke attraktiv: „E-Bikes unterstützen bis 25 km/h, das macht sich gegenüber einem klassischen Fahrrad in der Anzahl potenzieller Arbeitswege, die damit absolviert werden können, deutlich bemerkbar“, ergänzt Jobrad-Geschäftsführer De Jong. Die beiden Experten rechnen mit einem Potenzial von 10.000Jobrädern, die in Österreich zukünftig pro Jahr auf die Straße gebracht werden könnten.

Über abcfinance GmbH

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG in Deutschland gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. In Österreich ist abcfinance seit 2014 vertreten. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance ihre Kunden dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen – und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern an 18 Standorten in Österreich, Deutschland und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit – ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Über Jobrad Österreich GmbH

JobRad macht aus Fahrrädern und E-Bikes Firmenräder: Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad Österreich mit einer digitalen Portallösung das Leasing und die Überlassung von Firmenrädern zwischen Arbeitgebern und ihren Beschäftigten, Fachhändlern und Leasingunternehmen. Seit mehr als zehn Jahren bringt der deutsche Marktführer Menschen schon aufs Rad, über 40.000 Arbeitgeber mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept. In Österreich arbeitet ein eigenes Team in Wien mit viel Leidenschaft daran, Menschen aufs (Firmen-)Rad zu bringen, denn JobRäder ziehen Talente an, halten Mitarbeitende fit und schützen die Umwelt. Unter at.jobrad.org finden Interessent:innen alle relevanten Informationen.

