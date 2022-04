Huawei: 44 MINT- Studierende freuen sich über Digitalisierungsstipendium

Wien (OTS) - Gestern wurde im TUtheSky das Huawei „Seeds for the Future Scholarship” feierlich verliehen. 44 TUW-Studierende der Studienrichtungen Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Mathematik und Physik bekamen jeweils 2.250 Euro in Form eines Digitalisierungsstipendiums.

Chancengleichheit fördern

„ Es freut mich, heute in einem Raum mit so vielen jungen, talentierten Menschen zu stehen und ihnen dazu gratulieren darf, dass sie durch ihr Talent sich für unser Stipendium qualifiziert haben “, sagte Radoslaw Kedzia, Huawei Vice President für CEE & Nordic Countries bei Huawei auf der Feier. „ Wir freuen uns euch auf eurem Bildungsweg finanziell zu unterstützen, denn als globales IKT-Unternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, Chancengleichheit bereits in der Ausbildung zu fördern. “

Kurt Matyas, Vizerektor Studium und Lehre der TU Wien ergänzt: " Unsere Studierenden gestalten ihr digitales Umfeld in Lehre und Forschung. Ich freue mich sehr über zusätzliche Unterstützung für unsere Studierenden, die uns auch bei der Ausbildung der Problemlöser:innen der Zukunft hilft. “

„ Ich finde es großartig, dass Huawei uns jungen Menschen auf in unserer Bildung unterstützt. Für uns Studentinnen und Studenten ist das Studium oft ein großes finanzielles Investment. Immer am neuesten Stand der Technik zu sein, was gerade für mein Studium wichtig ist, ist oft nicht ganz günstig. Mit dem Stipendium kann ich mir das notwendige Equipment leisten, um perfekt für den Studienalltag gerüstet zu sein und bin damit vorbereitet für alles, was mich nach dem Studium beruflich erwartet “, so Sabrina Herbst, Studentin des Masterstudiengangs Data Science an der TU Wien.



Zahlreiche Programme für junge Menschen

Huawei setzt sich seit vielen Jahren sowohl international als auch in Österreich für die Förderung von Nachwuchstalenten ein. So feierte das gemeinsame Wohnplatz-Stipendium von Huawei und ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) im letzten Jahr bereits das zehnte Jubiläum und wurde dieses Jahr vertraglich verlängert.

Auch das Wissenstransfer- und Networking-Programm, „Seeds for the Future“ für technisch interessierte Studierende aus ganz Österreich, geht dieses Jahr bereits in die achte Runde. Mit dem „Seeds for the Future Stipendium“ hat das globale Technologieunternehmen ein weiteres, gänzlich neues Stipendium ins Leben gerufen: Mit einer Summe von 220.200 Euro werden Studierende der Technischen Universität Wien und Technischen Universität Graz finanziell in ihrem Studium unterstützt.





