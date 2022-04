FPÖ – Kaniak: Bedingte Berufszulassungen in medizinischen Berufen können keine strukturellen Probleme lösen

Wien (OTS) - „Auch diesem Berufsanerkennungsgesetz können wir Freiheitliche keine Zustimmung geben, denn bedingte Berufszulassungen in den medizinischen Bereichen kommen weder bei Ärzten und Apothekern und schon gar nicht beim Patienten an“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende im parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak in seinem Debattenbeitrag.

Stattdessen müsse man wichtige Arbeitsbedingungen bei Kassenärzten und Apotheken ändern. Für einen jungen niedergelassenen Arzt seien die Rahmenbedingungen für einen Kassenvertrag unattraktiv und die bürokratischen Hürden zu hoch. Aber auch ein Ausbau der Möglichkeiten für Apotheken, wie zum Beispiel Filialapotheken und Zustelldienste würden einer Verbesserung der Patientenversorgung zugutekommen. „Wie man sieht, gibt es bessere Möglichkeiten, unser Gesundheitssystem zu verbessern, Teilzulassungen im medizinischen Bereich lösen die strukturellen Probleme im Land sicherlich nicht“, betonte Kaniak.

