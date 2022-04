Kogler warnt bei "Milborn Spezial" heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 vor Putins Gas-Erpressung: "Druck in den Leitungen fällt"

Vizekanzler will Gas durch Sonnen- und Windkraft ersetzen: "Können keine zweite Donau graben". Zu Gast sind zudem Wirtschaftsministerin Schramböck und Ex-Kanzler Kern

Wien (OTS) - Russland dreht mit Polen und Bulgarien bereits den ersten EU-Staaten das Gas ab. Auch Österreich könnte dies drohen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warnt im Gespräch bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn heute um 20:15 Uhr auf PULS 4: "Im Übrigen fällt der Druck in den Leitungen." Das sei beunruhigend.



Als erste Maßnahme gegen die Spaltungs- und Erpressungsstrategie Putins sieht Kogler, "dass wir unsere Reserven auffüllen". Dadurch sei man weniger angreifbar. Von einem Gasembargo hält er nichts, ebenso wenig Altkanzler und Ex-SPÖ-Chef Christian Kern. Ein Gasembargo würde den Krieg in der Ukraine nicht beenden.



Schramböck für mehr Wasserkraft, Kogler bremst



Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will auf erneuerbare Energien setzen, um aus der Gas-Abhängigkeit zu kommen. Vor allem die Wasserkraft will sie ausbauen. Kogler bremst seine Regierungskollegin aber: Das Potential für Wasserkraft sei großteils ausgeschöpft. "Die großen Mengen würden ja bedeuten, dass wir eine zweite Donau graben müssen. So viel regnet es nicht, das geht sich nicht aus", meint Kogler.



Ex-SPÖ-Chef Christian Kern sieht vor allem die Notwendigkeit, bei den steigenden Energiepreisen gegenzulenken, um die enorme Teuerung zu bekämpfen. Aufgrund eines schlechten Marktmechanismus würden auch Preise für Strom aus Wasserkraft an jene aus Gaskraftwerken angepasst. Dadurch würde etwa der Verbund bei gleichbleibenden Kosten ein Vielfaches an Gewinn einfahren.



Hier gebe es bereits Vorschläge, dem entgegenzuwirken. Die spanische Regierung habe der EU etwa vorgeschlagen, die Gaskraftwerke aus dem Markt auszukoppeln, indem die Staaten diesen Strom kaufen und dann wieder einspeisen. Jeder hier investierte Euro würde sich zehnfach rentieren, meint Kern.



"Milborn Spezial – Teuerung außer Kontrolle?“ heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470