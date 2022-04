Janoch: Lollipop-Tests werden endlich umgesetzt

Stadtregierung schwenkt auf Linie der Volkspartei ein – Ein gesunder und sicherer Alltag im Kindergarten

Wien (OTS) - „Mit der heutigen Beschlussfassung im Gemeinderat werden nun endlich die von der Volkspartei geforderten Lollipop-Tests umgesetzt und auf den Weg gebracht“, so die Familiensprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch. Anfang April sei die Stadt Wien nach 2 langen Jahren endlich auf die Linie der Volkspartei eingeschwenkt.

„Als Sprachrohr habe ich mich deshalb so ausdauernd für PCR-Lollipop Tests eingesetzt, weil ich als Elementarpädagogin tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert wurde. Fakt ist, dass Kindergartenkinder seit Beginn der Pandemie schutzlos sind“, so Janoch weiter. Während in vielen anderen Bundesländern diese Maßnahme umgesetzt worden sei, sei man in Wien säumig gewesen.

„Es ist nunmehr sehr erfreulich, dass nun endlich die Jüngsten in unserer Gesellschaft geschützt werden und Kindergartenkinder einen gesunden, sicheren und wohlverdienten Alltag in unseren Bildungseinrichtungen in Wien genießen können“, so Janoch abschließend, die ankündigte sowohl die Umsetzung als auch die Transparenz in Bezug auf die Kosten genau beobachten wird.

