Zukunft: Wohnen LIVE

Klimawandel - Energieeffizienz - Digitalisierung

Graz (OTS) - Der Wunsch nach hochwertigem Wohnraum ist ungebrochen. Darum will der ÖHGB Steiermark den Eigentümer:innen und Vermieter:innen von Immobilien eine innovative Perspektive für die Zukunft bieten und über neueste Entwicklungen am Immobilienmarkt informieren. Ungeachtet dreier aktueller Krisen – Corona-Pandemie, weltpolitische Unsicherheiten und drohende Klimakatastrophe – hat man sich entschlossen, den 5. Eigentümertag nun nach zweimaliger Verschiebung im heurigen Jahr trotzdem zu veranstalten. Im entsprechend angepassten Format und aufgrund der aktuellen Corona-Situation erstmals als Online-Veranstaltung mit Teilnahmemöglichkeit übers Internet via Zoom.

Am 29. April 2022 wird von 15:00 bis 20:00 Uhr live aus dem Schlossbergsaal hoch über den Dächern von Graz zu den Teilnehmer:innen direkt nach Hause gestreamt. Geboten wird ein informatives Programm mit anerkannten Experten zum Thema „Zukunft:Wohnen“. Ebenso werden dazu passend die Expertisen und Dienstleistungen der Fach-Partner des ÖHGB Steiermark prominent und live vorgestellt.

WEG-Novelle kompakt

Im Vorprogramm wird der bekannte Wohnrechtsexperte, FH Dozent Mag. Christoph Kothbauer, von 15:00 – 16.:0 Uhr im Rahmen eines kostenlosen Webinars zur WEG-Novelle 2022 referieren. Das Spektrum reicht von Erleichterungen, z.B. der barrierefreien Ausgestaltung bis hin zum Einbau von Einzelladestationen für die boomende E-Mobilität, über Verpflichtungen der Verwalter bis hin zur brandaktuellen Novelle zum Maklergesetz mit Bestellerprinzip.

Steuern, Wohnrecht, Energie

Im Hauptprogramm des steirischen Eigentümertages haben bekannte Experten zu unterschiedlichen Bereichen aktuelle Informationen für Sie vorbereitet. Zum Thema Steuerrecht mit Schwerpunkt Immobilien wird Dr. Stefan Drawetz sprechen und zum Thema aktuelles Miet- und Wohnrecht nochmals FH-Doz. Mag. Christoph Kothbauer. Bezüglich der aktuellen Entwicklung des Immobilien-Marktes wird Sie der stv. Obmann der Fachgruppe der Immobilientreuhänder in Wien, KR Christian Hrdliczka, informieren und zum Thema Klimakrise aus Eigentümersicht und wie Energie smart genutzt werden kann wird die Energie Steiermark Innovationen und viel Wissenswertes präsentieren.

Wohnen als Thema der Politik

Als ein besonderes Highlight der Veranstaltung konnte der bekannte Politologe Prof. Dr. Peter Filzmaier gewonnen werden, der Wohnen als Thema der Politik näher beleuchten wird und auf dessen Analysen man schon gespannt sein darf! Durch die Online-Veranstaltung führt wie schon bisher gewohnt ORF-Moderatorin Sandra Suppan.

Anmeldungen für diese offene, kostenlose Veranstaltung mit Vor- und Hauptprogramm sind auf www.hausbesitzer.at jederzeit möglich! Ein entsprechender sicherer Link für die Online-Teilnahme wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt!

Wir freuen uns über Ihr Interesse und gemeinsam mit Ihnen auf einen interessanten Nachmittag rund ums Wohnen in der Zukunft!



ÖHGB Steiermark 5. Steirischer Eigentümertag 2022

Online-Veranstaltung ZUKUNFT: WOHNEN LIVE

Klimawandel – Energieeffizienz – Digitalisierung

Datum: 29.04.2022, 14:00 - 20:00 Uhr

Ort: Schloßberghotel

Kaiser-Franz-Josef-Kai 30, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.hausbesitzer.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Ing. Peter Hoetzer, akad. IM

Telefon: 0316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at