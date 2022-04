Merkur Versicherung und Kyndryl: Mehr Digitalisierung für noch mehr Kundenservice

Gemeinsam arbeiten die beiden Unternehmen an Zukunftschancen. Seit mittlerweile mehr als 70 Jahren.

Graz | Wien (OTS) - Digitalisierung ist mittlerweile für jede Branche eine Grundvoraussetzung, um zukunftsfit zu sein und vor allem zu bleiben. Die Grazer Merkur Versicherung hat mit Kyndryl den weltweit größten Anbieter von IT-Infrastrukturleistungen an ihrer Seite, um die Chancen der Digitalsierung für im Sinne ihrer Kunden zu nutzen und auszubauen. Dabei liegt der Fokus auf der Optimierung der digitalen Infrastruktur und Prozesse. Denn davon profitieren nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern primär die Kunden der Versicherung.

„Am Ende des Tages muss Innovation für den Kunden spürbar sein. Dazu braucht es Partner, die mit dir die Zukunft gestalten und mit Weitblick auch über den Tellerrand hinausblicken. Mit Kyndryl arbeiten wir an der steten Optimierung in den Bereichen Daten- und Ausfallsicherheit. Hier haben wir nicht nur Expertise und Innovationsmut, sondern vor allem einen verlässlichen Mitbegleiter für unsere Zukunftsreise gefunden", so Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung.

Digitalisierung in der Versicherungsbranche nimmt Fahrt auf

Trotz des hohen Datenaufkommens und prozesslastiger Arbeitsabläufe galt die Versicherungsbranche lange Zeit nicht unbedingt als Digitalisierungspionierin. Heute stellt sich die Situation anders dar: Die Notwendigkeit, aber auch der Mehrwert digitalisierter Produkte und Workflows stehen außer Frage: „Die Versicherungsbranche ist zu einem Ort der digitalen Innovation geworden. Geschäftsmodelle werden überdacht und weiterentwickelt. Es wird in die Stakeholder Experience von Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern und anderen Interessensgruppen investiert. Dafür braucht es eine stressresistente IT-Infrastruktur”, so Maria Kirschner, Geschäftsführerin von Kyndryl in Österreich.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Merkur Versicherung bietet Kyndryl Systemintegrations- und Managementdienste an, um das Risikomanagement und die Cyber-Resistenz des Unternehmens zu optimieren. Dank modernster Automatisierungstechnologie werden die Betriebskosten für die IT-Infrastruktur zudem deutlich vermindert.

