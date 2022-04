Pressegespräch zum Auftakt der Gemüse-Hauptsaison in Wien am 2. Mai

Experten: Lebensmittelproduktion und -versorgung in Krisenzeiten sicherstellen

Wien (OTS) - Das Wiener Gemüse startet in die Hauptsaison 2022, und diese ist aufgrund der aktuellen Situation eine spezielle. Durch den Ukraine-Krieg wird die wichtige Rolle des Wiener Gartenbaus als sicherer Nahversorger sichtbar vor Augen geführt. Die extrem hohen Energie- und Düngermittelpreise bereiten den Gärtnerfamilien jedoch große Sorgen. Sie benötigen nun Rückendeckung der Konsumenten, um auch weiterhin ihren Versorgungsauftrag voll erfüllen zu können. Mit der neuen Dachmarke "Stadternte Wien" können die Kunden auf den ersten Blick erkennen, ob ein landwirtschaftliches Erzeugnis seinen Ursprung innerhalb der Stadtgrenze hat. Wien hat zudem ein neues Bio-Förderprogramm mit Schwerpunkt Klimaanpassung ausgearbeitet, das die regionale Landwirtschaft unterstützen soll.

Über die aktuelle Situation des Wiener Gartenbaus und die laufenden Projekte informieren Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat Stadt Wien, Franz Windisch, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, Stefan Bauer, Gemüsegärtner, und Angelika Pipal-Leixner, NEOS-Landwirtschaftssprecherin, in einem Pressegespräch.

Es findet am Montag, 2. Mai 2022, um 9.00 Uhr im Gartenbaubetrieb Bauer & BLÜN GmbH (Fischzucht und Gemüse), Schafflerhofstraße 156, 1220 Wien, statt. Die Teilnehmer erhalten auch einen Einblick in die Gärtnerei Bauer/BLÜN (Fotos/Videos sind möglich). Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Mail unter verena.scheiblauer@lk-wien.at ersucht. (Schluss)

