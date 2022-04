#dif22 präsentiert: Die RTIC-Gewinner*innen

Pure Chlorine, Marley Wildthing, Verena Wagner, Zelda Weber und Nick Le Funk sind die fünf Gewinner*innen-Acts des diesjährigen Rock The Island Contests.

Wien (OTS/SPW) - Von 24. bis 26. Juni ist es wieder so weit: Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt geht in die 39. Ausgabe. Internationale und heimische Stars werden dabei die zahlreichen Bühnen auf der Donauinsel zum Rocken bringen. Aber nicht nur bereits etablierte Größen werden die Festivalluft und Gänsehautmomente auf den großen Bühnen erleben, sondern wie in jedem Jahr auch die fünf Gewinner*innen des Rock The Island Contests. Aus über 200 Bewerbungen wurden die vielversprechenden Acts ausgewählt. Bereits zum 12. Mal wird jungen Nachwuchskünstler*innen am Donauinselfest die Möglichkeit geboten, erste große Konzerterfahrung zu sammeln und die knisternde Bühnenluft zu schnuppern.

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gratuliert: „ Die Fülle an Kreativität und Talent in unserem Land zeigt sich unter anderem in unserer vielfältigen heimischen Musikszene. Junge Künstler*innen haben es dabei aber nicht immer leicht geeignete Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Deshalb braucht es Nachwuchsförderung und das Donauinselfest bietet hierfür Jahr für Jahr eine einzigartige Gelegenheit künstlerisches Schaffen auszuleben. Ich durfte heute die fünf Gewinner*innen des diesjährigen RTIC kennenlernen und mich von ihrem Werk überzeugen. Ich gratuliere allen Acts ganz herzlich und freue mich auf ihre Auftritte am #dif22. “

„ Das Donauinselfest hat mit 39 Jahren eine lange Tradition und ist damit älter als die Gewinner*innen des diesjährigen RTIC. Die Corona-Pandemie stellte in den letzten beiden Jahren eine große Herausforderung dar, aber ich bin stolz, dass wir die Nachwuchsförderung dennoch weiterführen konnten. Heuer wird es ein Fest wie damals und es gibt endlich wieder die Möglichkeit auf den großen DIF-Bühnen und damit vor tausenden von Menschen aufzutreten. Die Sehnsucht danach zeigt sich in den über 200 RTIC-Bewerbungen. Fünf Künstler*innen haben sich durchgesetzt und rocken im Juni das Donauinselfest, das heuer ein besonderes Friedensfest und ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine ist! “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Die RTIC-Gewinner*innen am #dif22

Im Rahmen des Donauinselfests 2022 werden die RTIC-Gewinner*innen zu folgenden Terminen die Bühnen auf der Donauinsel rocken:

Verena Wagner am 24. Juni auf der Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne

am 24. Juni auf der Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne Marley Wildthing am 25. Juni auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne

am 25. Juni auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne Zelda Weber am 26. Juni auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne

am 26. Juni auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne Nick Le Funk am 24. Juni auf der OBI/kronehit Electronic Music Bühne

am 24. Juni auf der OBI/kronehit Electronic Music Bühne Pure Chlorine am 25. Juni auf der Bank Austria/radio 88.6 Rock Bühne

Zu den RTIC-Gewinner*innen 2022 im Detail

Rock – Bank Austria/radio 88.6 Rock Bühne

Pure Chlorine alias Claudia Bruckner beginnt 2018 ihre Emotionen in Songs zu gießen. In enger Zusammenarbeit mit Produzent David Graf entstehen die ersten sechs Songs. „Mindset“ schafft es auf Anhieb auf die offizielle Spotify Playlist „The Rock List“. Die Single „Crown“ läuft in Österreich auf 88.6 und verschaffte Pure Chlorine Live Auftritte im Rahmen der #dif21 Sommertour sowie bei der oeticket Eventreihe #ALIVE im Wiener WUK. Die Pandemie zwingt sie zum Rückzug ins Studio, aus dem sie mit neuen Songs und einer EP in der Cloud hervorkommt. Laut, wütend und ungefiltert spiegelt Pure Chlorine die Emotionen der Generation Z wider.

Pop – Wien Energie/Radio Wien Festbühne

Marley Wildthing ist Singer-Songwriterin aus dem Weinviertel, die schon in allen Ecken der Welt – auf der Straße und auf großen Bühnen – gespielt hat. Marley schreibt ihre eigenen Songs, nimmt sie auf, produziert sie und zeigt solo auf der Bühne, was mit wenigen Instrumenten und einem Looper alles möglich ist. Sie setzt sich für die Umwelt, mentale Gesundheit und kulturelle Akzeptanz ein, was sich in ihren Texten und Musikvideos widerspiegelt.

Pop - Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne

Verena Wagner steht für lebendigen, tiefgründigen und bunten Dialektpop. Ihre Musik ist energievoll, kraftspendend – einfach Balsam für die Seele. Die Lieder der Künstlerin beschreiben eine Vielfalt an Emotionen. Mit außergewöhnlicher Stimmgewalt drückt sie aus, was sich viele ihrer Fans denken und trifft damit mitten ins Herz.

Alternative – Wien Energie/radio fm4 Festbühne

Zelda Weber ist eine aufsteigende Singer-Songwriterin mit einer markanten und intensiven Stimme. Sie komponiert ihre Songs, interpretiert sie, spielt Klavier und gelegentlich auch Gitarre. Ihre Songs „Oblivious" oder „Go!" und viele andere überzeugen mit Sensibilität, Reife und Durchsetzungskraft, die nicht alltäglich sind.

Electronic – OBI/kronehit Electronic Music Bühne

Nick Le Funk ist ein aus Wien stammender DJ und Produzent, der sich bereits eine große Fanbase zugelegt hat. Im Bereich EDM überzeugte er schon oft mit erfolgreichen Produktionen, der Künstler sieht sich aber in vielen Genres zu Hause. Im Jänner 2022 erschien das neue Album des Künstlers „the me you didn‘t see“, in dem er mit einem neuen Live-Konzept überraschte.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

