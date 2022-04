Reiter: Ministerratsbeschluss zur GAP bringt Planungssicherheit für Hofübernehmer

3% des Budgets für Gemeinsame Agrarpolitik gehen an Jungbäuerinnen und -bauern

Wien (OTS) - "Unsere Jungbäuerinnen und -bauern waren und sind Motor für Veränderungen und Innovation. Insbesondere in Zeiten wie diesen brauchen sie aber Planungssicherheit. Der heutige Ministerratsbeschluss des Gesetzespaketes zur Gemeinsamen Agrarpolitik in Österreich ist diesbezüglich ein wichtiger Schritt", freut sich Jungbauern-Bundesobfrau Abg. z. NR Carina Reiter. Nach vier Jahren intensiver Verhandlungen in den vergangenen Jahren kann nun der nationale Gesetzesprozess zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beginnen. "Österreich ist eines der ersten Länder in Europa, in dem die GAP im nationalen Parlament behandelt wird. Gerade in so unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, die geprägt sind von zahlreichen Krisen, ist das ein wichtiges Zeichen der Verlässlichkeit vonseiten der Bundesregierung. Nun können alle Fristen eingehalten werden und die Programme 2023 starten", so Reiter.

Mehr Geld für Jungbauern - Generationenwechsel wird erleichtert

"Wie die Land- und Forstwirtschaft von morgen aussieht, entscheidet die Generation, die die Höfe übernimmt. Umso erfreulicher ist es, dass mit 3% des Budgets für die GAP die Hofübernahme ab 2023 deutlich erleichtert wird", beschreibt Reiter.

"Mit der Niederlassungsprämie und den Top-ups für Junglandwirtinnen und -landwirte in der 1. Säule sowie dem Investitionszuschuss wird nun auf nationaler Ebene ein attraktives Unterstützungspaket für die junge Generation auf den Höfen umgesetzt. Unser oberstes Ziel muss es sein, den Generationenwechsel bestmöglich zu unterstützen und durch mehr Planungssicherheit auch in Zukunft eine flächendeckende Land- und Forstwirtschaft sicherzustellen", erklärt Reiter abschließend. (Schluss)

